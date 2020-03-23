مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-بموجب التّعميم الذي أصدرته الرّئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ لشمال وشرق سوريّا كإجراء وقائيّ لمنع ظهور وانتشار فيروس كورونا، يبدأ حظر التّجوال في مناطق شمال وشرق سوريا بدءاً من السّاعة 06:00 من صباح اليوم الاثنين المصادف 23 آذار.

-دعا الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي المحتلة حميد العبد كافة المواطنين للالتزام بتدابير الوقاية التي أعلنتها الإدارة الذاتية لردع تفشي فيروس كورونا، مطمئناً الأهالي بأن كافة اللجان الخدمية قائمة على رأس عملها خدمةً لهم وخصوصاً الرقابة التموينية لمنع الاحتكار والاستغلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح شمس الدين ملا إبراهيم, أن السبب الأساسي في حريق سجن الحسكة الذي راح ضحيته أكثر من 62 شخصاً, ومن بينهم 25 كردياً, كان قائد الشرطة المسؤول عن السجن، وإدارة السجن والأمن السياسي هناك, وذلك بسبب التسيب والرشاوى, وإدخال المخدرات بعلمهم وبالإذن منهم . (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-يتخاذل التحالف الدولي ضد داعش، والمجتمع الدولي عن تقديم الدعم والمساعدة لبلدة الباغوز التي عانت كثيراً تحت حكم داعش، فيما يسعى مجلس الباغوز المحلي وبدعم من مجلس دير الزور المدني، للنهوض بالبلدة مجدداً وبالاعتماد على الإمكانات الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

-تأتي مخاطر التدخل التركي في سوريا واحتلال أجزاء من شمالها بسيناريوهات تشبه إلى حد كبير تلك التي صعد بها داعش إلى الواجهة في سوريا، فبعد انتهاء هذا الأخير، يبدو أن الخطر التركي لن يكون أقل من الذي كان يشكله داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال عضو المجلس العام للإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا جمعة كالو، إنّ فلسفة الأمّة الدّيمقراطيّة لم تكن مجرّد صدفة أو نتيجة الأزمة التي تمرّ بها سوريا، إنّما كانت دراسة معمّقة بتاريخ وحضارات شعوب المنطقة من قبل القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أرادت نساء بلدة هجين تحويل الأماكن التي جعل منها داعش مراكز لتعريض المرأة للاضطهاد والتعذيب، إلى أماكن تصبح مصدر قوة ودعم للنساء، فحولن سجناً للنساء الإيزيديات المختطفات إلى مجلس للمرأة في البلدة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-سيداي تريج.. واحد من كبار الشعراء الكرد المعاصرين ممن تركوا بصمة مميزة في الشعر الكردي، وأثروا المكتبة الأدبية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA