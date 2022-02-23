مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-2-2022

ساهم 108 شهداء وتسعون يوماً من الصمود وتلاحم مكونات ناحية تل تمر، في انتصار أهالي الناحية على مرتزقة داعش عام 2015 وإفساح المجال اليوم، لتدوين حكاية أخرى عن الصمود في وجه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، عبر ذات الروح ومن ذات المكونات وذات البنادق السائرة على درب النصر على داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج، أحمد اليوسف، على ضرورة تسلح المجتمع بالوعي في مواجهة الحرب الخاصة التي تستهدف شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن هدفها الأساسي هو نشر الظواهر السلبية بين الفئة الشابة وتمزيق المجتمع ونشر الانحلال الأخلاقي فيه. (مرفق بالصور والفيديو).

ثمّن أهالي شمال شرق سوريا عالياً دور ثورة 19 تموز في حماية لغات مكونات المنطقة وتكفل حريتهم الثقافية والمعرفية والمجتمعية انطلاقاً من التعلم بلغتهم الأم، مؤكدين أن اللغة هي الهوية والوجود. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت نساء من المكون الكردي والعربي والتركماني في مقاطعة الشهباء أنهن نظمن أنفسهن على أساس فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، كما أكدنَ أنهن "متلاحمات رغم محاولات الدول المهيمنة نشر الفتن، وسنواصل المطالبة بتحرير القائد جسدياً".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يكشف اليوم مؤتمر ستار في روج آفا عن برنامج فعاليات 8 آذار في إقليم الجزيرة، وذلك عبر إصدار بيان ستتم قراءته في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 12:00، وفي السياق نفسه يكشف مجلس المرأة السورية عبر بيان فعاليات 8 آذار في المناطق المحررة، وسيقرأ البيان في حديقة الشهيدة هفرين خلف بمدينة الرقة، كما سيوزع مكتب تجمع نساء زنوبيا وعضوات اتحاد المرأة الشابة بروشورات بهذه المناسبة، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

جددت روسيا حديثها عن مشاركة "كرد سوريا" في عملية "الإصلاح الدستوري" في سوريا، وذلك في تكرار لتصريحات سابقة لم تتحول إلى حراك جدي. فما جدية هذه التصريحات؟ وما مدى ارتباطها بالتطورات الدولية وخاصة في أوكرانيا؟ وإلى ماذا تهدف روسيا من حديثها عن الكرد فقط؟(مرفق بالصور).

حوار

أكد المحامي والناشط السياسي، عادل الهادي، أن مطالب أبناء السويداء محقة ومشروعة، وعلى حكومة دمشق الاستجابة لمطالب المواطنين. وقال إن "كل ما تقوم به الحكومة السورية هو ترجمة لعقلية المستبد القمعي الذي يعتبر الشعب عدوه".(مرفق بالصور ).

العالم

تفاقمت الأزمة النفطية بين بغداد وهولير، عقب قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في جنوب كردستان، وقال مختصون من العراق إن القرار سيقوض تحركات السلطات في هولير ولن تستطيع الأخيرة تصدير النفط كما السابق، ورأوا أن مدى جدية تنفيذ هذا القرار سيتوقف على الحكومة العراقية المقبلة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يطالب المزارعون في شمال وشرق سوريا بمزيد من الدعم؛ لقلة الهطولات المطرية لمنع تلف الموسم الزراعي الحالي، بينما يؤكد الرئيس المشترك لهيئة الزراعة أنهم يعانون من الحصار، ولديهم خطط لتكثيف الدعم وخاصة المحروقات وأولويتهم هي دعم محصول القمح. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA