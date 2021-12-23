مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-12-2021

ـ لليوم الـ80 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو شهداء شهري تشرين الثاني وكانون الأول وذلك في مزار الشهيد دليل ساورخان، الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تخرج اليوم دفعة جديدة من قاطني مخيم الهول، من المخيم، ممن هم من أهالي مدينة الرقة وضواحيها، في أطار الرحلات التي تسيرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، للراغبين في الخروج من المخيم، وذلك في تمام الساعة 3 عصرا، (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي الحسكة أن هجمات الاحتلال التركي المستمرة هي محاولة لاحتلال الأراضي السورية وتهجير الأهالي لتغيير ديمغرافية المنطقة، مؤكدين أن الصمود والمقاومة ضمان لإفشال هذه السياسات. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مقاتلو مجلس منبج العسكري أنهم على أتم الاستعداد للتصدي لأي هجمات أو تهديدات من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت عضوات حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين "يجب أن نصعّد من مستوى الانتقام والانتفاضة في إطار حملة ’ حان وقت الحرية ‘ بشكل أكبر". وذكرن أنهن سيساندن هذه الحملة على الدوام من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي العشائر والمؤسسات في ناحية تل تمر بيانا إلى الرأي العام استنكارا للهجمات التركية الاخيرة ع قرى تل تمر وزركان، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

بانوراما

تكلل الحراك السياسي والدبلوماسي الذي قاده مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال عام 2021، بنيل اعتراف رسمي من قبل إقليم كتالونيا، والتأكيد على المبادئ الثابتة للإدارة الذاتية المبنية على أسس ومبادئ فلسفة الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور).

تحليل

دولة الاحتلال التركي التي تتلقى ضربات موجعة على يد قوات الكريلا، تقوم بتنشيط العصابات السابقة المرتبطة بالمخابرات التركية ومرتزقة داعش، وتحاول إخضاع الشعبين العربي والكردي في أجزاء كردستان الأربعة باستخدام أولئك المرتزقة.

كردستان

أوضح ذوو عدد من المناضلين المعتقلين في سجون الدولة التركية أن ما تمارسه السلطات التركية بحق المعتقلين في السجون جريمة بحق الإنسانية، ولفتوا إلى أن الدولة التركية تمارس عملية قتل مدروسة بحق المعتقلين السياسيين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

اعتبر سياسيون في شمال وشرق سوريا، إغلاق معبري فيش خابور والوليد، منافياً للقيم الأخلاقية والإنسانية، مؤكدين أن هذا القرار يخدم أعداء الشعب الكردي، ويؤثر سلباً على العلاقات الكردستانية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت ريحان لوقو أن الأنظمة الاستبدادية المتمثلة في دولة الاحتلال التركي تستهدف السياسيات والناشطات الحقوقيات اللواتي رفضن الخنوع للسياسات الاستبدادية ورفعن من وتيرة المقاومة والعمل الثوري. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-ينظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة –فرع الحسكة، ضمن فعالية يوم الخميس الثقافي الدوري محاضرة، حول "الحوار والنقاش"، وذلك في حديقة القراءة في المدينة، الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تعقد هيئة الشباب والرياضة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المنتدى الحواري الأول تحت شعار "لا للهجرة" في مبنى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمدينة الرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج شبيبة عين عيسى في مظاهرة تنديدا بسياسات حزب الديمقراطي الكردستاني المساندة لدولة الاحتلال التركي، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA