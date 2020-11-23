مخطط مركز وكالة انباء هاوار 23-11-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- أشار مهجّرو عفرين القاطنون في ناحية تل رفعت، بأنّ هدف الاحتلال التّركيّ من استهداف المدنيّين في مقاطعة الشّهباء هو إفراغ المنطقة من سكّانها وتوسيع رقعة احتلاله، محمّلين القوّات الروسيّة والسّورية مسؤولية ما يمارسه الاحتلال بحقّ مهجّري عفرين في الشّهباء (مرفق بالصور والفيديو).

- قال المواطن عبد الباقي علي الذي التقى القائد عبد الله أوجلان إن فكر وفلسفة القائد جعلت مكونات شمال وشرق سوريا تتكاتف، وتعيش وتحارب جنباً إلى جنب(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد حسن نضال، إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل ساروخان الساعة الـ 12.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يدلي مكتب حماية الطفولة ببيان للرأي العام، في مكتب هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة قامشلو، الساعة 11.00 بخصوص تسليم الأطفال القاصرين إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- في مناطق شمال وشرق سوريا نساء حوّلن حكايتهن مع العنف إلى مصدر للقوة والنضال، فقد تجاوزن مرحلة العنف من خلال انخراطهن في مؤسسات الإدارة الذاتية(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يلقي مؤتمر ستار محاضرة حول العنف ضد المرأة، في مركز المؤتمر في ناحية عامودا الساعة الـ 12.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تصدر اللجنة التحضرية لحملة مناهضة العنف ضد المرأة في مدينة منبج بيان وتعرض مسرحية ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 9:00(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- لطالما كانت فكرة" فرّق تسد" هي الأساس لغالبية الانظمة الحاكمة، لتسهّل على نفسها إجبار أي شعب أو مجتمع أو حتى مكوّن ديني على تأييدها وتسيير سياساتها ومخططاتها بما يخدم مصالحها (مرفق بالصور).

السياسة

- أشار الناطق الرّسميّ للمجلس العسكريّ السريانيّ إلى أنّ وجود الاحتلال التّركيّ ومرتزقته في المنطقة يجدّد الخطر على مكونات المنطقة، وذلك بسبب فكرهم وإرهابهم المشابه للفكر العثمانيّ، مطالباً المجتمع الدّوليّ والقوّات الرّوسيّة بتحمّل مسؤولياتها كقوّات ضامنة لإيقاف جرائم تركيّا (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا مثقفون المجلس الوطني الكردي((ENKS لقطع علاقاته مع تركيا وما يسمى بالائتلاف السوري، إذا كانت لدى المجلس نية جادة في الدفع بمسار مباحثات توحيد الصف الكردي التي تجري في روج آفا(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- تشهد أجنحة دورُ نشرِ روج آفا إقبالًا من قبل زوار معرض السليمانية الدولي الثاني للكتاب، فيما تخيّم أجواء جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية على معظم حركة المعرض(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- ورث عمل أجداده في صناعة السكاكين، وانتهج مبدأ إعادة التدوير في أصول الحرفة لتناسب المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، جمال أصلان حرفيّ برع في عمله حتى أتقنه وأبدع فيه حتى بات ملبيًّا لاحتياجات السوق المحلية (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA