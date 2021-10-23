مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-10-2021

-متابعة فعاليات خيمة الاعتصام بمعبر سيمالكا الحدودي في اليوم التاسع عشر، حيث يتوافد إليها اليوم اتحاد معلمي إقليم الجزيرة. (مرفق بالصور والفيديو)

كشفت ناجية من بطش الاحتلال التركي ومرتزقته في كري سبي المحتلة، عمليات التتريك والحالة المعيشية المزرية والفلتان الأمني في ظل الاحتلال للمنطقة، وقالت: "نحن نضطهد ونقهر داخل بلدنا وعلى أرضنا لماذا؟"، متمنية تحريرها وإعادتها إلى مثل ما كانت عليه في ظل قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو)

تصدر منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة بياناً أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة قامشلو بمناسبة مرور عامين على الهجوم التركي واحتلاله لسري كانية وكري سبي، وسيتم تسليم تقرير بالانتهاكات الحاصلة في المناطق المحتلة و خطوط الجبهة خلال عامين لمقر الأمم المتحدة. (مرفق بالصور والفيديو)

-يصدر مجالس كل من نواحي "تربه سبيه، وكركي لكي وجل آغا وديرك" ببيانات استنكارا للتهديدات التركية وشن هجمات مستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا والتي ستقرأ أمام مجالس النواحي، ما بين الساعة09:00 حتى 11:00(مرفق بالصور والفيديو)

أكد أهالي ناحية تربه سبيه أن الهجمات والتهديدات التي تطلقها دولة الاحتلال التركي على المنطقة ليست إلا استمراراً للمشروع التركي في احتلال المزيد من الأراضي السورية، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيتصدون لأي هجوم تركي على المنطقة من خلال وحدتهم ومقاومتهم الشعبية. (مرفق بالصور والفيديو)

سياسة

-قال صالح كدو أن القوى المحتلة لكردستان وبالرغم من خلافاتها إلا أنها تتفق في سبيل إبادة الكرد لتشابك مصالحها الاقتصادية والسياسية، وأكد أن استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية جزء من سياسة الفاشل وردة فعل على الهزيمة. (مرفق بالصور والفيديو)

كردستان

يرى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني، محمد عباس أن شعب شمال وشرق سوريا بكل مكوناته سيتصدى لأي هجوم تركي محتمل. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح المثقف بشير ملّا نواف حول استشهاد المناضل شكري سرحد أن دور أجهزة المخابرات التركية ازداد في باشور وأن ظاهرة الاغتيال هذه ستقضي على أمان الإقليم. وتعليقاً على فعالية لجنة عوائل الشهداء قال ملّا نواف "تستحق لجنة عوائل الشهداء أن تستمع الأطراف التي تمتلك ضميراً لصوتها".(مرفق بالصور والفيديو)

انتقدت أسر الشهداء في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا عدم كشف سلطات باشور(جنوب كردستان) ملابسات جريمة اغتيال الشهيد المناضل شكري سرحد، ومماطلتها في الإفصاح عنها، مؤكدين أن الإسراع في كشف القتلة سيسهم في معرفة أعداء الكرد والأطراف العميلة للاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

-تصدر منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة بياناً بخصوص الحكم الذي اصدره محكمة العدالة في قضية شابرين، وذلك أمام مقر محكمة العدالة في قامشلو الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو)

30 عاماً من النضال المستمر والدؤوب في خدمة حركة حرية كردستان، حوّلت فيها أسرتها إلى خلية ثورية وفق ما أوصى به القائد الذي التقت به 3 مرات، لتسرد لوكالتنا ما تتذكره من توصيات وتعليمات القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

في أعقاب المعركة السياسية المتعلقة بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت، لتحديد المسؤول عن دماء أكثر من 200 شخص سقطوا في الجريمة، سقط سبعة آخرون بينهم ربَّة منزل لم ترفع السلاح في وجه أحد. وأخطر ما في الأمر أن الأرض لم تبلع الدماء بعد، والنفوس ما تزال محتقنه. (مرفق بالصور)

الثقافة والفن

-تقام اليوم فعاليات المهرجان الرياضي الأول للشهيد ماوا، وذلك في صالة الاتحاد الرياضي بمدينة قامشلو الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو(

المجتمع والحياة

تواصل عجلة الازدهار والتطور الاقتصادي والصناعي والخدمي في منبج الدوران منذ أن حررها مجلس منبج العسكري بدعم من قسد، فعلى الصعيد الاقتصادي باتت منبج تحوي مئات المنشآت والمصانع والمعامل الصناعية التي تساهم تطوير واقع المنطقة وسد حاجتها من بضائع مختلفة. (مرفق بالصور والفيديو)

طالب مزارعو شمال وشرق سوريا الإدارة الذاتية بزيادة دعمهم بالبذار لتدارك الخسارة التي لحقت بهم في الموسم المنصرم، فيما وضعت مديرية الزراعة خطة زراعية جديدة خلال الموسم الزراعي الحالي. (مرفق بالصور والفيديو)

ضمن المشاريع التي كانت لجنة التربية والتعليم بالطبقة قد طرحتها خلال خطتها للعام الدراسي الحالي كانت خطة إنشاء 25 غرفة صفية ضمن قرى الريف البعيد على رأس قائمة تلك المشاريع المطروحة، إذ عزت لجنة التربية والتعليم تأخر التنفيذ إلى ضعف الإمكانيات المتاحة في المرحلة السابقة. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA