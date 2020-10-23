مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد حزب سوريا المستقبل مجلس حلب اجتماعاً موسعاً لتأسيس مجلس الشباب للحزب، في صالة الاجتماعات بالقسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يعقد اتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا مؤتمره الخامس، تحت شعار "الإعلام المهني ضمان التغيير نحو الأفضل" في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تحت شعار "بالمقاومة الفكرية سنحقق ثورة ثقافية" يعقد اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة مؤتمره الرابع، في مدرج جامعة روج آفا، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد سلسلة من التهديدات والوعيد، بدأ الاحتلال التركي بتفكيك نقاطه التي سقطت تحت حصار قوات الحكومة السورية بدعم روسي، فما بين حديث عن رضوخ تركي وترويج لمقايضة جديدة لاحتلال مناطق سورية أخرى، يترقب السوريون حراك ما يسمى بـ "ثنائي الصفقات" بمزيد من القلق، فإلى أين تتجه الأحداث؟.(مرفق بالصور).

-أوضح وجيه عشيرة الفاضل أن تكاتف وتلاحم شعوب المنطقة أفشل كافة المخططات التي استهدفت المنطقة، وطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بإنشاء محكمة دولية في المنطقة لمحاكمة إرهابيي داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح المبعوث الخاص بالملف السّوريّ في وزارة الخارجية السّويديّة أنّ بلاده تسعى إلى دعم المشروع الموجود في شمال وشرق سوريا, وإيصال المساعدات لها بشكل مباشر، وأن حكومة السّويد لن تدّخر جهداً في المحافل الدوليّة لقبول تمثيل ممثّلي شمال وشرق سوريّا في مباحات حلّ الأزمة السّوريّة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح سنحريب برصوم بأنّ تركيا وعبر تدخّلاتها في الشّرق الأوسط تتهرّب من مشاكلها الداخلية، وتحاول إقناع الشعب التركي بأنّ سياستها هي من أجل المصلحة العامة التركية، وبيّن بأنّ التدخلات التركيا في سوريا تعرقل أي حلّ سياسيّ يمكن أن يحصل، وتسعى لاقتطاع أجزاء من سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني سركيس أبو زيد بأن أردوغان يوسع هجماته على أكثر من محور بهدف توسيع نفوذ بلاده ليكون لها دور في أي تسوية بالمنطقة، وأشار إلى أن تركيا تشعل الصراع في جنوب القوقاز للسيطرة على الثروات هناك. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-رفضت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا، رمزية محمد، سعي المجلس الوطني الكردي لإلغاء نظام الرئاسة المشتركة خلال لقاءاته مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، واعتبرت ذلك استهدافاً لتنظيم المرأة وإقصاء لها من إدارة البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-ورثوا مهنة تربية وتدريب كلاب الصيد (السلوقي- TAJÎ)، من الآباء والأجداد، بغرض الصيد أو التسلية، وفيما بعد تحول إلى مصدر رزق لأكثر من 130 أسرة. (مرفق بالصور والفيديو).

تعد زراعة فول الصويا في ريف دير الزور الغربي، تجربة ناجحة في المنطقة، فيما يعمل المزارعون على جني محصولهم في هذه الأوقات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA