مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-1-2022

ـ لليوم الـ111 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

رفض مثقفون ما تسميه حكومة دمشق بالتسويات واعتبروها تملصاً من الحوار وإصراراً من قبل حكومة دمشق على رفض التشاركية في القرار السياسي والاعتراف بحقوق السوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد متضررون من قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية أقيبة في ناحية شيراوا، أن الاحتلال التركي حاول في ذكرى العدوان على مقاطعة عفرين تكرار المجازر بحق المدنيين، مستغلاً صمت وتغافل المجتمع الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر مهجّرو عفرين القاطنون في مخيم برخدان بناحية فافين في مقاطعة الشهباء، عدوان الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، وأكدوا أنهم متمسكون بروح المقاومة من أجل تحرير عفرين والعودة إليها بكرامة. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر وجهاء العشائر في ناحية الدرباسية المجتمع الدولي من ازدياد خطر داعش عقب الهجوم الذي شنه على سجن غويران، وطالبوا بضرورة إيجاد حل نهائي لملف مرتزقة داعش عبر إجراء محاكمة دولية لهم في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

في الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال تركيا السادي لعفرين في روج آفا، من المفيد أن ننظر إلى الوراء في كيفية ظهور هذا الواقع المرعب. لا يقتصر الأمر على قيام الدولة التركية بشكل غير قانوني بإنشاء ولايات إرهابية خاصة بها في جميع أنحاء شمال سوريا، والتي تظهر فيها كل انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها تفعل ذلك بصفتها عضواً في الناتو وبموافقة الدول الغربية التي تدّعي أنها تحارب الإرهاب، الشيء ذاته الذي تمثله تركيا. ولذلك علينا دراسة هذه الحالة كما لو كنا نرغب في تشخيص مرض ما، يجب علينا أولاً فهم أعراضه.

سياسة

أكد الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيدان العاصي أن هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة هو الأكبر والأخطر منذ دحرهم في آخر معاقلهم بالباغوز، مشيراً إلى أن تركيا وحكومة دمشق لهما علاقة قوية بهذا الهجوم. (مرفق بالصور والفيديو).

حمّلت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود، حكومة دمشق وقوى دولية مسؤولية استمرار الأزمة السورية، وحذّرت من أن إصرار دمشق على رفض الحوار سيقسّم البلاد إلى دويلات. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، حكمت الحبيب، بأن الهجوم الذي حصل على سجن الصناعة هو مخطط مدبر ومنظم، موجهاً أصابع الاتهام إلى تركيا، مخاطباً شعوب شمال وشرق سوريا؛ سنواجه هذه المحنة كما واجهنا الأصعب منها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يرى مراقبون أن هدف روسيا من تسيير دوريات مشتركة مع حكومة دمشق في ميناء اللاذقية هو السيطرة على الميناء وإخراج إيران وأتباعها من المرفأ بعد تعرضه مؤخراً لهجوم إسرائيلي، في حين تعصف بحزب أردوغان موجة استقالات كثيرة بسبب الأزمات التي تحاصره وغياب الديمقراطية. (مرفق بالصور).

ANHA