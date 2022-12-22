مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22 – 12 - 2022

يخرج أهالي ريف الرقة الغربي والجنوبي بتظاهرة حاشدة من أجل المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، في بلدة السلحبية بريف الرقة الغربي، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة الطبقة تظاهرة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تدعو دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لحضور مؤتمرها الصحفي، حول نشاطها وفعالياتها خلال العام 2022، وذلك في مركزها الكائن على الحزام الشمالي للمدينة، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات أيام قامشلو الثقافية، في يومها الثاني، وذلك في كافيه القلعة الساعة 06:00 بمدينة قامشلو، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية ديرك ندوة حوارية من أجل حرية القائد أوجلان، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة الـ 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم استذكار 36 شهيد من شهداء شهري 11 و 12 استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة من ساحات النضال، في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

داخل مدرسة صغيرة للمرحلة الابتدائية في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء، تعيش الأم مريم مصطفى هي وزجها برفقة 15 أسرة، وتعاني من أمراض القلب وانسداد الشرايين، وسط انعدام مقومات الحياة في ضوء الحصار الجائر المفروض من قبل "الفرقة الرابعة" في قوات حكومة دمشق. (مرفق بالصور والفيديو).

وصف الكاتب والناقد العراقي ساطع راجي "قمة بغداد2" بأنها ذات إطار وأهداف غامضة، مستبعداً في الوقت ذاته إمكانية إيجاد حل للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي.

انتقد الكاتب والروائي الليبي، أحمد تهامي، صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية إزاء جرائم تركيا بحق القائد أوجلان قائلاً "منظمات حقوق الإنسان الدولية ليست سوى أداة سياسية للقوى الكبرى"، وعبّر عن ثقته بقدرة الشعوب على تحقيق النصر على القوى المهيمنة.

أسفرت الهجمات الاحتلالية على شمال وشرق سوريا خلال عام 2022 عن استشهاد 119 مواطناً بينهم 15 طفلاً و58 مقاتلاً، وإصابة 292 مواطناً بينهم 48 طفلاً و23 مقاتلاً، بالإضافة إلى فقدان 59 عنصراً من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 91 عنصراً آخراً. كما اُستهدفت 29 مدرسة، 4 مراكز صحيّة و10 مساجد ومعابد دينية والعشرات من محطات النفط والكهرباء والغاز وشبكات الاتصال والمرافق الخدميّة. فيم اُستخدمت الأسلحة المحظورة مرّتين. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

تفرض أذربيجان حصاراً خانقاً على جمهورية أرتساغ، إذ تغلق معبر لاتشين منذ أكثر من أسبوع ولا تسمح بعبور الاحتياجات المعيشية إلى الجمهورية. وأوضح سكّان أرتساغ أنّ أذربيجان تسعى إلى إخلاء الجمهورية من سكّانها عبر هذا الحصار.

ANHA