مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22 – 11 – 2022

تستمر الفعاليات التي تقام في عموم مناطق ومدن ونواحي وبلدات شمال وشرق سوريا، للتنديد بارتكاب جيش الاحتلال التركي المجازر بحق المواطنين واستمراره بشن الهجمات وللتأكيد على المقاومة في وجهها، وتنظيم الفعاليات في ساعات وتواقيت مختلفة(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي مقاطعة قامشلو واجب العزاء لذوي شهداء مجزرة ديرك، وذلك في مركز حركة الشبيبة الثورية بناحية ديرك التابعة للمقاطعة، في تمام الساعة الـ09:30.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم غيابية للمقاتلة في قوات الدفاع الشعبي، ليلاف جيندا، ومراسم تشيع للمقاتل في قوات سوريا الديمقراطية سفيان عباس الأحمد(رشو قامشلو)، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان بقامشلو، في تمام الساعة الـ11:00(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس المرأة السورية ندوة حوارية في مدينة منبج شمال وشرق سوريا، عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل، المرأة، حياة، حرية"، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

هاجم الاحتلال التركي مدينة كوباني وقراها 78 مرة منذ مطلع العام الجاري، وذلك باستخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات الحربية والمسيرة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين(مرفق بالصور).

أكد أهالي مقاطعة الحسكة استعدادهم للدفاع عن بلادهم والتصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي بقولهم: "سنحمل السلاح ونقف في وجه الاحتلال التركي، ولن نتراجع مهما حصل"(مرفق بالصور والفيديو).

قال حسن كوجر إن الهدف الأساس لهجمات دولة الاحتلال على شمال وشرق سوريا هو "تحجيم الإدارة وتصفيتها"، لكنه أكد في الوقت نفسه على المقاومة، بقوله "سنقوم بالمقاومة؛ لأن هدفنا هو المقاومة وحرب الشعبية الثورية"(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA