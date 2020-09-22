مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ تدلي حركة الشبيبة الثورية السورية ببيان إلى الرأي العام بصدد حملة "سننتصر" في مبنى الاتحاد الرياضي بمدينة قامشلو، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يخرج أهالي مدينة ديرك في مسيرة، تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-كشف الرئيس المشترك للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن إنشاء مكاتب حقوق الطفل في مناطق الإدارة الذاتية موضحاً مهامها وآلية عملها، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة والأمم المتحدة من جهة أخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد رئيس مجلس ناحية الشدادي أن إفشال كافة المؤامرات الخارجية والداخلية لضرب وحدة الشعب وأمن واستقرار المنطقة هي روابط الدم التي تجمع بين كافة المكونات ووعي الشباب وشيوخ ووجهاء العشائر العربية وتعاونهم مع الجهات الأمنية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-ما بين حديث عن خلاف وفشل وتسريبات عن مقايضة جديدة، يعود التصعيد مجددًا إلى ريف إدلب حيث شنت الطائرات الروسية والحكومية غارات هي الأعنف منذ نحو ستة أشهر، فإلى أين تتجه الأمور؟(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تنطلق اليوم فعاليات عروض مهرجان ليلون السينمائي الدولي على خشبة المسرح الذي أقيم في مخيمي برخدان وسردم. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت عضوة لجنة التحكيم في مهرجان ليلون السينمائي الدولي والمؤرخة المكسيكية إيريكا غونزاليس فلوريس، إن المهرجان رسالة للمقاومة والنضال والإرادة، لمشاركتها مع باقي ثقافات العالم، وأشارت إلى أن الأفلام المشاركة منتج جماعي وتاريخي تعكس المشاكل العالمية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أشارت عضو منسقية مؤتمر ستار بروين إلى أن التقرير المقدم من لجنة التحقيق الخاصة بسوريا إيجابي من ناحية، لكن من ناحية أخرى التقرير لم يكن بالشكل الفعلي كافيًا مقارنة بما يحصل من انتهاكات بحق النساء في المناطق المحتلة، ودعت المنظمات الحقوقية العالمية إلى ضرورة محاسبة الجناة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أحد أقدم مصلحي الساعات في سوريا "ملا محمد"، يشير إلى أنه تعلم صيانة الساعات من تلقاء نفسه، وعلم أولاده هذه المهنة، ويقول إنه "إلى الآن مازال يشعر بالسعادة عندما يصلح ساعة معطلة، على الرغم من مرور 70 عامًا على عمله في هذا المجال".(مرفق بالصور والفيديو).

-اشتكى أهالي بلدة الكشكية في ريف دير الزور الشرقي من انقطاع مياه الري فيها بسبب خروج مضخات الري عن الخدمة، في حين طالب أهالي بلدة الهرموشية في ريف دير الزور الغربي بإيصال مياه الشرب للبلدة، فيما قدمت الجهات المختصة الحلول المتوفرة لديهم لحل المشاكل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA