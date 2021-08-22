مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22 -8-2021

يشارك أهالي ناحية تل تمر في مراسم تشييع جثامين 9 شهداء استشهدوا خلال هجمات الاحتلال التركي على ناحية تل تمر، إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية. الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ريف الرقة الجنوبي بتظاهر حاشدة استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شنكال ومناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب سوريا المستقبل وقفة احتجاجية في مدينة الرقة لاستنكار هجمات جيش الاحتلال التركي الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).

حوّل الاحتلال التركي ومرتزقته بعد احتلالهم لمقاطعة كري سبي غالبية المدارس الواقعة على خطوط التماس إلى قواعد عسكرية، حارماً بذلك عشرات الآلاف من التلاميذ في تلك المناطق من التعليم.

أكد حنا صومي ضرورة إعلان نفير عام ضد المحتل التركي، وقال: "إن الاستراتيجية التركية الآن هي ابتلاع المزيد من الأراضي السورية، ابتلاع سوريا بأكملها ومناطقنا الغنية بالثروات". (مرفق بالصور والفيديو).

تتزايد ردود الفعل على هجمات الدولة التركية المحتلة. حيث أوضح مثقفو وكتاب إقليم الجزيرة أن الهدف من الهجمات هو تهجير المدنيين من منازلهم في المنطقة الحدودية، وشددوا على ضرورة توحيد أبناء المنطقة ضد هذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت مقاتلة وحدات حماية المرأة بريفان كردستان إلى تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية وقالت "لقد قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بالخيانة مرات عديدة في التاريخ وهو اليوم يعيد ذلك مرة أخرى ويسطر التاريخ بوجه أسود". (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تعهدت المعارضة المسلحة في أفغانستان المتواجدة في وادي بنجشير بالصمود في مواجهة طالبان، فيما يشهد العراق انقساماً حول دعوة سوريا إلى قمة بغداد.

تحليل

يوما بعد يوم يظهر الوجه الحقيقي للدولة التركية والمجلس الوطني الكردي وتنفضح جرائم المرتزقة التابعة لها في عفرين والمناطق الأخرى. بالخداع والدعاية لعودة أهالي عفرين يريدون إخفاء جرائمهم. منظمات حقوق الإنسان وجهت تحذيرا لشعب عفرين.

تقرير

بعد ركود كان ينذر بقرب التصعيد، عاود الوسطاء وأبرزهم مصر لمناقشة ملفات التهدئة العالقة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل. في وقت تشير مصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت، مُصرة على سياستها الشديدة تجاه غزة، فهل يؤدي ذلك إلى تجدد التصعيد؟

السياسة

قال صالح مسلم إن الهجمات على شنكال وزركان وتل تمر جاءت نتيجة استراتيجية شاملة للدولة التركية.

حوار

رأى الخبير في الشأن الأفغاني جمال إسماعيل أن التقديرات الأميركية بشأن أفغانستان كانت خاطئة ما تسبب بفشلها هناك، وأشار إلى أن ذلك سيلحق الضرر بالوضع الأميركي الداخلي، وأوضح أن تركيا ستكون من بين أولى الدول التي تتواصل مع حكومة طالبان.

المجتمع والحياة

يخرج من بيته غير مبالٍ لإعاقته، ولا لخفض منسوب مياه الفرات من قبل دولة الاحتلال التركية وتأثيرها على رزقه، فقط همه الوحيد تأمين قوت أبنائه الصغار بشباكه المتناثرة بين أمواج نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).