مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

قال أهالي مدينة كوباني إن الاحتلال التركي يبني شبكة استخبارية في شتى أرجاء المنطقة، وعلينا أن نكون يقظين، وأن نكون عوناً للقوى الأمنية. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال آلدار خليل عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إن الساحة العالمية تشهد تطورات متسارعة ويجب على الكرد أن يكون مستعدين لها عبر تحقيق الوحدة الكردية، مشيراً إلى استمرار المحادثات الكردية وسعيهم للوصول إلى اتفاق حول النقاط الخلافية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

بدأت نضالها متأثرة بالمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، وشاركت في معارك تحرير كوباني من داعش، لتعمل بعدها ضمن العمل التنظيمي حتى استشهدت في القصف الجوي التركي، فمن هي هبون ملا خليل؟.(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح خبير في علم الاجتماع أن الهدف من التحركات التركية الأخيرة هو القضاء على المجتمع الكردي، بعد تدويل قضيته في المحافل الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-لم تقتصر أضرار انفجار بيروت على الخسائر المباشرة المادية والجسدية والنفسية التي طالت الناس والأبنية، بل ستنعكس على الاقتصاد المترنّح أصلًا، لتزيد المأزق تعسرًا وتضفي على العجز ما لا يقلّ عن عشرة مليارات إضافية.

كردستان

-أدان مهجّرو عفرين القاطنون في مقاطعة الشهباء هجمات الاحتلال التركيّ على حفتانين في باشور كردستان، وطالبوا كافّة الشعوب بكسر النهج العثماني الذي يزرع الفتن بين كافّة المكوّنات، كما ناشدوا المنظّمات الدولية والحقوقية لوضع حد لتلك الهجمات الوحشية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تعدّ الحجارة في جبل ليلون مصدر رزق لهم، يكسرونها وينقلونها لبيعها في المحافظات السورية، إلا ان حصار الحكومة السورية وقصف الاحتلال التركي يسبب المصاعب لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA