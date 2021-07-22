مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-7-2021

-قال عضو المؤتمر الإسلامي والإداري في مؤسسة ملتقى الأديان بحلب، الشيخ علي الحسن، إن نبش قبور الشهداء في مدينة عفرين المحتلة أمر مخالف للشرع الإسلامي، مطالباً بمحاسبة الجناة. (مرفق بالصور والفيديو).

وصف المهجرون عن مقاطعة عفرين المحتلة استمرار منظمة اليونيسف بتقليص كمية مياه الشرب عن مهجري عفرين في الشهباء إلى أقل من نصف الكمية، بالخروج عن النطاق الإنساني وخدمة أجندات القوى الإقليمية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد الرئيس المشترك لمجلس ناحية الدرباسية، رستم بكر، أن فتح معبر باب الهوى يخدم مرتزقة تحرير الشام وسينعكس سلبًا على السوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بأن ثورة 19 تموز أثبتت للعالم بأنها ثورة الإنسانية والمساواة، ودعا إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية الديمقراطية لأنها أصبحت الأمل لسوريا حرة ديمقراطية تعددية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-حذر وجهاء وأعيان العشائر في منطقة ديرك الحزب الديمقراطي الكردستاني من الانجرار وراء المؤامرات التركية ضد الكرد، مؤكدين أن تركيا تسعى إلى إبادة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA