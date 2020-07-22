مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضح رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن ما جرى في مخيم الهول دليل على قوة علاقة تركيا بمرتزقة داعش، كونها كانت المعبر الأساسي لدخوله إلى سوريا، وخطوة لاستخدام هؤلاء المرتزقة لتهديد الأمن الدولي، وقال "يقع على عاتق المجتمع الدولي الوقوف في وجه هذا الابتزاز ومخططات الاحتلال التركي". (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار عدد من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى أن الدولة التركية ومرتزقتها يستمرون في جرائمهم بحق أهالي المناطق المحتلة، وخاصة المرأة، وقالوا إن الصمت الدولي يقتل الإنسانية وعلى المجتمع الدولي إبداء موقف واضح تجاه ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

-كشف الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية عن كمية الحبوب " القمح، الشعير" التي استلمتها الهيئة من المزارعين، وأشار إلى أن عملية التسويق في الفترة الحالية تقتصر على ثلاثة مراكز فقط. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الإدارية في أكاديمية الشهيدة برجم، فاطمة كلش، هدف الاحتلال التركي من الحرب الخاصة، وكيفية نشرها بين المجتمع، مشيرة إلى ضرورة الوعي الثقافي وتدريب وتثقيف الشباب. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح ساسة وحقوقيون بأنّ الدولة التركية تهدف لاستعمار عدّة دول في الشرق الأوسط وطمس هوية وإبادة شعوب المنطقة، وأشاروا إلى أنّ الحل الوحيد لردع تركيا هو السير على نهج الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-حلت بلدية الشعب في ناحية تل حميس مشكلة المياه بنسبة 95% ضمن مركز الناحية، وأكدت أن العمل جارٍ على حل مشكلة محطات المياه المتبقية في الريف في القريب العاجل. (مرفق بالصور والفيديو).

-هي من أقدم المراكز التي استوطن الإنسان فيها، لكن وبسبب تبعات الحروب التاريخية طويلة الأمد والهجرات القسرية تغيّرت ديمغرافيتها، مثلها مثل جوارها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA