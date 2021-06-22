مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-6-2021

- أشار مثقفون من ناحية كركي لكي إلى أن هجمات تركيا على جنوب كردستان تهدف إلى القضاء على مكتسبات الشعب الكردي في كردستان عامة، ونوّهوا إلى أنه يجب على الديمقراطي الكردستاني ألا ينسى المجازر التي حلت بالشعب الكردي، فالتاريخ لن يرحمه على مواقفه المخجلة. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا وجيه عشيرة البو عساف في مقاطعة كري سبي الأهالي إلى تمتين الجبهة الداخلية والوعي وأخذ الحيطة ممن يحيكون المؤامرات لإفشال إنجازات ومكتسبات مناطق شمال وشرق سوريا التي تحققت تضحيات الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت الرئاسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة، بأن الاحتلال التركي ومرتزقته يقومون بتشغيل محطة علوك إعلامياً فقط، وليس عملياً، مؤكدةً، " يبقى تكرار مناشداتنا للمنظمات والتحالف الدولي والضامن الروسي، بتحييد محطة علوك، دون استجابة".(مرفق بالصور والفيديو).

- عبّر مثقفو إقليم الجزيرة عن قلقهم إزاء إقدام الحزب الديمقراطي الكردستاني على اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة هولير، وطالبوا الحزب بمراجعة مواقفه، وفي السياق رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أكد نياز حميد أن حزب PDK يريد عن طريق "كونتر كريلا" تشويه صورة قوات الكريلا ومحاولة قطع الدعم الشعبي عنها، وقال: " إذا ارتكب حزب PDK خطأ الهجوم ومحاربة حزب العمال الكردستاني فإنه سيدمر ذاته وما تبقى من شكله".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت والدة دنيز بويراز التي استشهدت جراء هجوم مسلح استهدف مبنى حزب الشعوب الديمقراطية في أزمير، إن ابنتها كانت ملتزمة بنضالها، وأكدت فخرها واعتزازها بنضال ابنتها. (مرفق بالصور والفيديو).

- لفتت نساء دير الزور إلى أن فرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان مؤامرة تديرها القوى العالمية والتركية رفضًا لحل الأزمة في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

- تحمل رفشًا على كتفها وتتجول في أرضها المزروعة بمختلف صنوف الخضروات، تقطف الناضج منها لتسد بها حاجة أسرتها وترفد السوق بالإنتاج المحلي. (مرفق بالصور والفيديو).

- يلقي مجلس المرأة في منبج بياناً حول اغتيال الدولة التركية لعضوة حزب الشعوب الديمقراطي دنيز بويراز في أزمير التركية، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

- إحياء لسنوية شهيدات حلنج، منسقية مؤتمر ستار في كوباني تشعل الشموع على أضرحة الشهيدات الثلاث، الساعة 19:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد المعارض السوري سمير عزام أن دعوة "ائتلاف اسطنبول" لاحتلال تركيا لمناطق سورية ليست بجديدة وتندرج في صلب عقيدتهم، وقال: "ائتلاف اسطنبول وفصائله الإرهابية تحولوا إلى مرتزقة لتحقيق الأطماع التركية في سوريا وليبيا وأذربيجان وإقليم كوردستان العراق"، مشيرًا إلى أنه لا مكان لهم في مستقبل سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي إلى أنّ اعتقال الحزب الديمقراطي الكردستاني لممثّلي حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية في هولير ما هو إلّا خدمة لدولة الاحتلال التركية وسياساتها من خلال تحريك أجنداتها لضرب مشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يقول المشرف على مشروع البيوت البلاستيكية بأنّهم حققوا نتائج إيجابية عكس الأعوام السابقة، من خلال تصديرهم لكميات من الخضروات إلى أسواق تل تمر والحسكة، داعياً خلال حديثه أهالي المنطقة للاستفادة من تجاربهم والاعتماد على المشاريع المحلية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA