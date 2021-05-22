مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-5-2021

يهدد هجوم الاحتلال التركي على باشور كردستان السلم الأهلي والإقليمي وسط غياب موقف واضح من حكومتي العراق وباشور كردستان، ما أفسح المجال أمام احتلال تركي جديد لباشور كردستان وأجزاء أخرى من الأراضي العراقية.

كردستان

أكد السياسي الكردي زبير آيدار أن الهجمات التركية على باشور كردستان هي استمرار للسياسات الرامية إلى إبادة المكونات والأثنيات الأخرى، مستشهدًا بما ارتكبه الاحتلال التركي من إبادات ومجازر عبر التاريخ، وقال: "على الجميع إدراك حقيقة تركيا تلك، والسعي إلى توحيد الجهود لإفشال مخططاتها".

المرأة

قالت إداريات منبج إنه بتأسيس الإدارة الذاتية تعززّ دور المرأة ضمن المجتمع، وأكدن أن الاعتراف بالإدارة سيكون حلًّا للأزمة السورية العالقة منذ سنين وسيخدم جميع فئات الشعب.

تميّز معرض روج آفا الثالث الذي أقيم في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو بلوحاته ذات الطابع النسوي والتي جسدت مقاومة المرأة وكدح النساء في مختلف المجالات.

اعتبرت نساء عربيات أن أفكار القائد عبدالله أوجلان أثمن هدية، وفرصة لن تعوض قدمت لهن، ولفتن إلى أن فكره ولادة جديدة من زيف السّلطات الحاكمة، داعيات النساء إلى الاقتداء بفكر القائد.

سياسة

تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا لحرب بشعة، هي حرب المياه، المحرمة دوليًّا، وفق المواثيق والعهود الدولية، ويرى المراقبون أن المجتمع الدولي شريك في هذه الحرب بالتزامه الصمت، وستواجه المنطقة كارثة حقيقية مالم يتم ردع تركيا.

المجتمع والحياة

أشار خبير اقتصادي إلى أنه يجب تضافر الجهود بين الإدارة الذاتية والمجتمع والقطاع الخاص، ويجب تجاوز حالة الخمول والاتكالية في المجتمع الذي ينتظر أن تأتيه الحلول جاهزة من الأعلى، وذلك عبر مبادرات مجتمعية وتشجيع أصحاب الرساميل على العمل في القطاعات الإنتاجية.

ازدادت في الفترة الأخيرة حالات الإصابة بالتسمم بسبب تلوث مياه نهر الفرات جراء خفض منسوبه من قبل دولة الاحتلال التركية، ما يكشف حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها تركيا لشعب المنطقة.