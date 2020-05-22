مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

أكد شيوخ عشائر الرقة أن تركيا لا تزال تعمل على خلق الفتن بين شعوب المنطقة من خلال ضرب العرب بالعرب وافتعال أزمات ما بين الأخوة, كما طالبوا الشعوب العربية بضرورة التنبه واليقظة لهذه المشاريع التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

أدانت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي هيفين اسماعيل تعمد دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها إحراق المحاصيل الزراعية في ريف كري سبي وعين عيسى، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق قوت الأهالي واقتصاد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا مهيدي الدغيم، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه معتقلي مرتزقة داعش وإنشاء محكمة دولية لهم على أراضي شمال وشرق سوريا بأسرع وقت، وقال "لأنهم يعمدون إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

خففت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من معاناة ما يقارب 12 آلف مُهجّر ، من منطقة سري كانيه وريفها، واتخذت عدة اجراءات لحل مشكلة نقص وانقطاع المياه عن المخيم مع قدوم فصل الصيف. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

تصدر حركة شبيبة الثورية السورية في حي الشيخ مقصود والأشرفية بياناً بصدد الأوضاع الأخيرة في منطقة زينه ورتي والحشود العسكرية لحزب الديمقراطي الكردستاني فيها وذلك امام مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الساعة 18:30. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال السياسي الكردي محمد خليل إن الفرصة الذهبية المتاحة للشعب الكردي في هذه المرحلة تكمن مكاسبها في رص الصفوف وتوحيد الأهداف، ومواجهة سياسة الأعداء الرامية إلى ضرب المكتسبات المتحققة، وأكد أن أي تهديد على أحد أجزاء كردستان هو تهديد لكل الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين المحتلة، محمد نعسو، على الدور الحاسم للقائد عبد الله أوجلان في توحيد الكرد، وأكد أن رفع العزلة عن القائد سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح لتسريع جهود توحيد الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يستعد المسلمون في شمال وشرق سوريا، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، بعد صيام شهر رمضان. بتحضيرات تختلف عن الأعوام المنصرمة، إلا أن المحافظة على طقوس وتقاليد العيد بقيت كما هي. (مرفق بالصور والفيديو).

يحرس معظم المزارعين في شمال وشرق سوريا محاصيلهم الزراعية "القمح والشعير" مع قدوم موعد الحصاد للموسم الزراعي لعام 2020 ومنهم مزارعو الحسكة، تلافياً لوقوع الحرائق، بالتزامن مع اتخاذهم التدابير الاحترازية لحدوث أي طارئ. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

هنأت مُهجّرات وزوجات الشهداء حلول عيد الفطر، ولخصن أمانيهن في العودة إلى مدينتهن وديارهن بعد خروج الاحتلال وحلول السلام في جميع مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

اعتمدت حركة الهلال الذهبي للثقافة والفن في قامشلو خطة نظام التعليم عن بُعد، أسوةً بالمدارس والجامعات لمواصلة الطلبة تعليمهم من منازلهم، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA