مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-4-2022

- يقدم أهالي ناحية تربه سبيه واجب العزاء لذوي الشهيدة فراشين التي استشهدت في جبال كردستان خلال التصدي لهجمات الاحتلال التركي، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- بمناسبة حلول الذكرى الـ 124 ليوم الصحافة الكردية، ينظم اتحاد الإعلام الحر احتفالية يوزع خلالها جائزة الشهيد مظلوم باكوك للكدح، وذلك في صالة عفرين بمدنية قامشلو الساعة 20:00(مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم تجمع الصحفيين الكرد في سوريا بمناسبة حلول يوم الصحافة الكردية مراسم توزيع الجوائز في مقهى "قلعة كافي" بمدينة قامشلو الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم الحزب اليساري الكردي في سوريا ندوة حوارية في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، تحت عنوان "الصحافة الكردية.. رؤى وآفاق"، احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 124 لعيد الصحافة الكردية، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تختتم اليوم فعاليات خيمة المقاومة المنصوبة في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، الداعمة لمقاومة قوات الدفاع الشعبي، الساعة 15:00. (مرفق بالصور والفيديو).

تشهد المناطق المحتلة الممتدة من جرابلس حتى مدينة إدلب في شمال سوريا، سياسة ممنهجة تتبعها دولة الاحتلال التركي لسلخها عن باقي المناطق السورية، أمام أنظار حكومة دمشق والمجتمع الدولي، بعد ترك الشعب في تلك المناطق لقمة سائغة للاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الناطق باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، أن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى ضرب الأمن والاستقرار ومشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، مؤكداً "لسنا دعاة حرب ولكن سندافع عن أنفسنا ومكتسباتنا مهما كان الثمن".(مرفق بالصور والفيديو).

أشار نائب الرئاسة في مجلس حزب سوريا المستقبل بمدينة منبج، محمد بركل، إلى أن حصار حكومة دمشق لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب هدفه تحقيق مصالحها ومصالح دول أخرى وزعزعة أمن واستقرار مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أوضح الكاتب الكردي مدني فرحو أن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تقتصر على التواطؤ مع دولة الاحتلال التركي، بل مع جميع أعداء الكرد، مؤكداً أن الديمقراطي الكردستاني سيدفع ثمن خيانته. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا الشاعر والفنان الكردي فرهاد مردي الفنانين والمثقفين إلى توجيه الأقلام والفن ضد المؤامرة التي تتعرض لها الشعوب الكردستانية، وناشدهم قائلاً: "حان الوقت للوقوف في وجه الاحتلال ومسانديه، ومساندة مقاومة الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

ندد أهالي كوباني ومنبج بالهجوم الذي يشنه جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بالشراكة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، معتبرين الأخير خنجراً للأعداء في ظهر الكرد، "لأنه منذ نشأته يتعاون مع أعداء الكرد ويساهم في إبادتهم".(مرفق بالصور والفيديو).

قال حقوقي إن قرار بناء جدار فاصل بين قضاء شنكال وروج آفا قرار سياسي، جاء خدمة لأجندات وسياسات دولة الاحتلال التركي، ولا يتمتع بالشرعية، مرجعاً ذلك إلى عدم صدوره أو تمريره عبر البرلمان العراقي، ورئاسة الجمهورية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تطلب وصول المرأة إلى مكانة مرموقة وحصولها على حقوقها وتحقيق طموحاتها صراعاً طويلاً وجدالاً عميقاً وتوتراً بين الرفض والقبول، فكل واحدة من الصحفيات تود إظهار حقيقة ما تعيشه المرأة من نضال ومقاومة، وخلال مسيرة المرأة في الصحافة الكردية اتخذت مسارين أساسيين، هما مسار مواجهة الحرب ومرحلة البناء. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت نساء مشاركات في مظاهرة "ضد الخيانة" بمدينة قامشلو، أن سياسات الإبادة للديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي لن تتمكن من النيل من مقاومة وإرادة مقاتلات ومقاتلي الكريلا، مبينات بأنهن سيبقين في ساحات المقاومة حتى إنهاء الخيانة من أرض كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تمر الحكومة الإسرائيلية الحالية بتطورات قد تفضي إلى تفككها، والتوجه إلى انتخابات جديدة. على المقلب الآخر، قد يمثل ذلك فرصة لعودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى ميدان الحكم. (مرفق بالصور).

ANHA