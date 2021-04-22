مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-4-2021

- يشيّع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد خالد عثمان إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

- كشف الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا أن الحظر الكلّي المطبق في المنطقة ساهم في انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما انتشر الفيروس التاجي بشكل سريع بين الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، أن استهداف منزل القائد عبد الله أوجلان لن يثنيهم عن المضي على مشروع الأمة الديمقراطية الذي وضع القائد ركائزه. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد إعلاميون من عفرين أن يوم الصحافة الكردية منعطف تاريخي مهم، ساهم فيما بعد في إظهار حقيقة الكرد والثورات التي خرجت بهدف الحرية، بالإضافة إلى كشف مخططات القوى الاستبدادية التي تسعى إلى إبادة الكرد على مرّ التاريخ. (مرفق بالصور والفيديو).

- حذر الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة من كارثة إنسانية في حال واصلت دولة الاحتلال التركي قطع مياه الشرب عن نحو مليون نسمة في المقاطعة التي تضم مئات الآلاف من المهجرين. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد إيزيديو شمال وشرق سوريا بأنهم لن يسمحوا بأي مؤامرة أو تحشد عسكري على شنكال، داعين الحكومة العراقية لعدم الانجرار وراء السياسات التركية منوهين بأن هذه الهجمات بمثابة فرمان جديد يهدف لمحو وجود الإيزيديين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أشار عضو هيئة الانضباط العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي في اقليم الفرات إلى أن انتهاكات ميليشيات الدفاع الوطني تهدف لزرع الفتنة بين شعب المنطقة ومساعي لضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي يمثل الحل للأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- لا يتوقع اللبنانيون التوصّل إلى أي مسار عملي بعد انتهاء مشاورات موسكو مع طرفي أزمة تأليف الحكومة اللبنانية، رغم الأجواء "الإيجابية" في الداخل وصولًا إلى موسكو وباريس وسائر الدول المهتمة بالملف اللبناني. (مرفق بالصور).

- منذ انطلاق الصحافة الكردية في نهاية القرن التاسع عشر، تواصلت المساعي الحثيثة من أجل مأسسة هذا القطاع إلى يومنا الراهن. إلا أن هذه المسيرة لن تكون سهلة وسلسلة خاصة أن الشعب الكردي لا يزال يرزح تحت الاحتلال، وتواجه مسيرة الصحافة الكردية العديد من القضايا الداخلية والخارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تستمر هيئة الشؤون الاجتماعيّة والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بتقديم السلال الغذائيّة على الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في ظل تفشّي وباء كورونا والحظر الكلّي المفروض على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- بدأت آثار انحسار مياه نهر الفرات تظهر بشكلٍ واضح على مناسيب القنوات التي تستجر منها المياه وخصوصًا القنوات التي تعمل بوساطة مضخات الرفع، مما ينذر بانعدام زراعة الموسم الصيفي في ريف ناحية عين عيسى الشرقي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد رجل الدين الكردي، الملا علي يلدز، أن الحصار على المنطقة عبر إغلاق المعابر وقطع مياه الفرات عن السوريين وشن الهجمات خلال شهر رمضان منافٍ للشرائع السماوية، مشددًا على أن ادعاءات تركيا بتمثيل الإسلام باطلة. (مرفق بالصور والفيديو).

- شجب أهالي مدينة قامشلو السياسات التي تفتعلها ما تسمى ميليشيا الدفاع الوطني، موضحين بأن هدف هذه الميليشيا زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدين بأنهم لن ينحنوا لهذه السياسات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA