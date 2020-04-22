مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ملف

-بدأت مسيرة الصحافة الكردية في ظروف عصيبة وبإمكانات قليلة، ورغم جميع وسائل القمع التي اتبعتها الدولة العثمانية عليها إلا أنها تمكنت من متابعة مسيرتها، وبعد تقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء، ورغم أن الصحافة الكردية تراجعت من ناحية الكم، إلا أنها وجدت ميادين جديدة، ووسط الضغوطات تحول المثقفون والصحفيون الكرد إلى رواد الصحافة الكردية. (مرفق بالصور).

حوار

-دعا الصحفي والإعلامي فرهاد شامي جميع العاملين في مؤسسات الإعلام في كردستان والخارج بغض النظر عن انتمائهم السياسي إلى الوحدة والعمل على أساس القضية الكردية، وعدم استخدام الإعلام لمصلحة القوى الاستبدادية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-من المعهود القول، إن الحاضر يحدده الماضي وهو نفسه يرسم ملامح المستقبل، لذا فإننا في محاولة فهم سياق كفاح الشعب الكردي وأيضاً المخاطر والصراعات التي تجتاحه وتجتاح المنطقة، وبالأخص مخاطر نزاعٍ كردي - كردي في إقليم باشور كردستان، نحتاج لرسم بعض المحطات لنضاله وعدد من محددات وضعه وآفاقه، بإيجاز شديد. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكد الناشط الحقوقي والباحث اليمني في نيويورك محمد علاو أن التحالف التركي الإيراني في اليمن أصبح واضحاً وجلياً ولا يخفى على أحد هدفه إعادة تقاسم الهيمنة على اليمن واستخدامه كمدخل للسيطرة على المنطقة العربية بأسرها والاستحواذ على ثروات المنطقة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-تستغل أسرة مُهجّرة من عفرين ظروف حظر التجوال بأفضل الطرق، وتملأ أوقات الفراغ بعدد من النشاطات الفنية المفيدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-بادر أهالي ناحية تربه سبيه خلال فترة الحظر إلى زراعة الحدائق المنزلية بالخضروات، وبذلك تمكنوا من تحقيق الاكتفاء الذاتي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA