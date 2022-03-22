مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-3-2022

أشاد أعضاء لجنة وجهاء العشائر في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بالشراكة بين الكرد والعرب، ودعوا لتمتينها بهدف إفشال جميع مخططات التفرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

لفت قيادي في قوات سوريا الديمقراطية في جبهات عين عيسى إلى أن الهجمات المتكررة لجيش الاحتلال التركي في الناحية وشمال وشرق سوريا يهدف لضرب مشروع الإدارة الذاتية وتفكيك النسيج الاجتماعي، وأكد القيادي أن قواتهم تمارس حقها في الدفاع المشروع ضد الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال و شرق سوريا مؤتمر صحفي، للكشف عن كمية كبيرة من المخدرات كان يتم العمل على تهريبها خارج مناطق شمال شرق سوريا، يُعقَد المؤتمر في مبنى القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

يرى ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، بسام إسحاق بأن ما تسمى اللجنة الدستورية لن تفضي إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية، مشدداً على أن الحل الحقيقي يكمن في "تقوية المعارضة الديمقراطية الوطنية".(مرفق بالصور).

بمناسبة حلول عيد النوروز بعامه 2634 هنأ عدد من السياسيين السوريين نوروز هذا العام على جميع مكونات الشعب السوري، ووصفوه بيوم انطلاقة الحرية وانتصار الحياة على الموت، كما أكدوا على وجوب توحيد الصفوف وإيجاد أرضية مثلى لإطلاق حوار سوري – سوري يهدف إلى إيجاد عقد اجتماعي يجمع السوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

أعلنت إيران رسمياً مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على هولير. ونفذ الحرث الثوري الهجوم بصواريخ باليستية. هناك رسائل مهمة في هذا الهجوم. على الرغم من أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ذكرت أنها استهدفت "أهداف إسرائيل الاستراتيجية"، إلا أن الأهداف الرئيسية كانت مختلفة. هذا الهجوم هو هجوم على إدارة هولير. استهدف فضائية كردستان TV والاستوديو الخاص به، وكذلك منزل رئيس مجموعة "كار" باز كريمي، الذي يعمل في قطاع الطاقة.

انطلاقاً من القول المأثور بأن "كل عشب ينمو على جذره"، لم ولن تفلح لا المنظمات الأممية ولا الهيئات الدولية ولا الدول المهينة عليها السابقة واللاحقة (الولايات المتحدة وروسيا والصين) في تحقيق الاستقرار والسلام في العالم. فالنظم المهيمنة تفاقم المشاكل وتنشر الحروب والفقر والجوع والتقسيم رغبة منها في الإخضاع والسيطرة على العالم والتحكم به.

كردستان

يستمر المواطنون في شمال وشرق شوريا بالانضمام إلى مبادرة العدالة الدولية لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وقد وصل عدد التواقيع التي جمعت حتى الآن إلى أكثر من 500 ألف توقيع. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA