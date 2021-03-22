مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-3-2021

- دعا الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء الدين شعبان، المنظمات الدولية والحقوقية وكذلك اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، إلى الضغط من أجل الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، وقال: "حان الوقت لكي يقوم العالم بواجبه وينتزع أوجلان من بين أنياب جلاديه الفاشيين المتعطشين للدم والخراب". (مرفق بالصور والفيديو).

- يتفق باحثون في شؤون الجماعات المتطرفة على أن استمرار الصراع الدولي في سوريا ووجود حزب العدالة والتنمية في تركيا سببان رئيسان لبقاء خطر داعش قائمًا، على الرغم من مرور عامين على هزيمته جغرافيًّا في الباغوز. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- حيّت شقيقة أحد المعتقلين في السجون التركية مقاومة أخيها، وناشدت الشعب الكردستاني لدعم ومساندة حملة المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أدانت نساء عامودا صمت المؤسسات الحقوقية تجاه ممارسات السلطات التركية بحق القائد عبدالله أوجلان، ودعت الفئة الشابة والمرأة خاصة إلى تصعيد النضال وتنظيم النشاطات بشكل فعّال حتى معرفة وضع القائد الصحي. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالبت نساء تل حميس بإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، مؤكدات أنه مكافح ويناضل من أجل الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- يرى السياسي الكردي، محمد عباس، أن الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان سيتيح الحلول لأزمات الشرق الأوسط، مشددًا على وجوب كف "أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وتركيا" عن إنكار الكرد، وإطلاق سراح أوجلان بدلًا من ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- أثار تزامن وجود وفد من حزب الله اللبناني وإسرائيل في موسكو العديد من التكهنات حول الأسباب خصوصًا أنها جاءت بعد جولة لوزير الخارجية الروسي إلى الخليج العربي، ويرى باحثون روس ولبنانيين أنه لا تنسيق بين الزيارتين، واللقاءات تأتي لمنع التصعيد، تمهيدًا لترتيب تسويات في المنطقة عبر العمل على مستويات مختلفة. (مرفق بالصور والفيديو).

- بعد مرور عقد على الأزمة السورية عاد التصعيد من جديد إلى درعا التي انطلقت منها التظاهرات المناوئة للحكومة، ويرى الباحث السوري أحمد الدرزي أنها تنذر بعودة المعارك، وقال: "درعا جزء من سوريا التي أصبحت الساحة الأساسية للمواجهة بين واشنطن وموسكو".(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- أكد آزاد ديواني إن احتجاز مياه نهري الفرات ودجلة من قبل النظام التركي جريمة دولية منظمة وذات طابع سياسي محض، وبيّن إلى أنّ تركيا ترتكب جريمة جينوسايد بحق شعب المنطقة، ودعا الإدارة الذاتية لإنشاء لجنة لدراسة وتوثيق انخفاض منسوب المياه وغرفة مشتركة مع الحكومة العراقية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA