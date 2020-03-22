مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-3-2020

قال مسؤول ملف المهاجرين والأجانب في الحزب الليبرالي الإيطالي، عادل خطاب، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا زادت عن 47 ألف حالة، وأشار بأن نسبة الوفيات وصلت إلى 10 % من بين المصابين.