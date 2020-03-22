مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.
- رأى سنحريب برصوم أنّ أيّ حلّ آخر يطرح دون الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، سيكون تقسيماً لسوريا على أساس مذهبي وديني وطائفي. (مرفق بالفيديو والصور).
سياسة
- قال رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية في القدس، المستشار زيد الأيوبي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن انتشار القتل والدمار في شمال سوريا وليبيا كونه الداعم الأول للجماعات الإرهابية المسلحة هناك.
الشرق الأوسط
- بدأت بوادر فشل الاتفاق الروسي التركي حول إدلب تلوح في الأفق وذلك على وقع التعزيزات والتهديدات المتبادلة, فيما ينتظر العراق مواجهة سياسية بسبب الخلاف على تكليف الرئيس الجديد للحكومة, في حين يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم وخصوصاً في أوروبا.
العالم
- قال مسؤول ملف المهاجرين والأجانب في الحزب الليبرالي الإيطالي، عادل خطاب، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا زادت عن 47 ألف حالة، وأشار بأن نسبة الوفيات وصلت إلى 10 % من بين المصابين.
ANHA