مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-2-2022

يقدم أهالي مقاطعة كوباني واجب العزاء لذوي الشهيد حمزة أحمد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية في مسقط رأسه بقرية "بلك" جنوب كوباني الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

اتفق أبناء مكونات شعب شمال شرق سوريا على أن اللغة هي الهوية والوجود، مثمنين عالياً الدور الريادي الذي لعبته ثورة الـ 19 من تموز في إفساح المجال لشعوب المنطقة لممارسة حريتها الثقافية والمعرفية والمجتمعية انطلاقاً من ممارسة حقهم في التكلم بلغاتهم الأم، وتعلمها. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عدد من المثقفين والعاملين في مجال التربية والتعليم أن الإصرار على التعلم باللغة الأم ميدان من ميادين الحرب، وأن تنوع الشعوب ولغاتهم إغناء للحضارة الإنسانية، داعين الكرد إلى الحفاظ على لغتهم وثقافتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

طالبت أمهات الشهداء في كوباني الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا على يد مسلحي الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان بباشور (جنوب كردستان)، معاهدات على الاستمرار في مساندة أمهات السلام وتنظيم الفعاليات حتى استلام جثامين الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد عضو مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة مثنى عبد الكريم أن مطالب الحراك الشعبي في السويداء هي مطالب حق وعلى حكومة دمشق الاستماع لمطالبهم، مضيفاً "اليوم وبعد 11عاماً من الأزمة السورية لاتزال الأزمة تزداد تعقيداً على كافة الأصعدة بسبب تمسك حكومة دمشق بالعقلية الشوفينية والدوغمائية".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

في اليوم العالمي للغة الأم مازالت المشاكل المتعلقة باللغات الأم تتزايد. وتبقى مشكلة الكرد هي الأساسية، لقد ناضل الكرد في أجزاء كردستان الأربعة لوقت طويل من أجل التعليم باللغة الأم. وفي النهاية وبثورة 19 أيلول حلت مشكلة التعليم باللغة الكردية في شمال وشرق سوريا. بينما في روجهلات (شرق كردستان) وباكور (شمال كردستان) مازالت سياسات القمع والإنكار مستمرة ضد اللغة الكردية منذ مئة عام تقريباً. (مرفق بالصور).

كردستان

تؤكد الكاتبة والصحفية روشن قاسم أن لا أحد يستطيع أن يجيب على سؤول؛ إلى أين تذهب إيرادات إقليم كردستان، خاصة ما يتعلق بالاتفاقات السرية المتعلقة بقطاع النفط والغاز، والاتفاق غير المعلن مع تركيا المعروف بـ"اتفاق النصف قرن"، وأوضحت أنه إذا لم يتم تسوية ملف النفط والغاز بين الإقليم والحكومة الاتحادية فإن الأمور ستتجه إلى التصعيد. (مرفق بالصور).

تعليقاً على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ضد حزب العمال الكردستاني، قالت هيفي سيد إن تركيا تسعى إلى إبادة الشعب الكردي عبر القضاء على حزب العمال الكردستاني بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت شخصيات نسائية في شمال وشرق سوريا أن المؤامرة الدولية استهدفت بشكل مباشر مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد أوجلان باعتباره يحقق الحرية لجميع شعوب الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA