مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-2-2021

- تخرّج قوى الأمن الداخلي في منبج دورة جديدة في أكاديمية "الشهيد شعبان محمد اليوسف", الساعة 12:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- أدان عدد من وجهاء العشائر العربية الاعتداءات التركية المتكررة على جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لتركيا بتفتيت النسيج الذي عقد بين مكونات شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- عبّر عدد من الصحفيين عن قلقهم إزاء منع سلطات إقليم جنوب كردستان فضائية روناهي من العمل في مناطق الإقليم، ودعوا الجهات المعنية إلى التراجع عن القرار ومنح التراخيص اللازمة للفضائية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دعا كل من الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا نصرالدين إبراهيم وعضو مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ستيرا قاسم، إلى مواصلة مساعي تحقيق وحدة الصف الكردي، والاستفادة من الفرصة المتاحة أمام الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

- اشترط سياسيو روج آفا اعتراف المجلس الوطني الكردي بتركيا كدولة احتلال للتقدم في مسار مباحثات الوحدة الوطنية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

- باركت أمهات الكريلا في مدينة الحسكة انتصار القوات في غاري، وأوضحن أن انتصارات أبنائهم الكريلا جاءت نتيجة الإرادة القوية والثقة التامة وقوة إيمانهم بمشروعهم ومبادئهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- كشفت رمزية محمد عن موعد إعلان برنامج فعاليات الثامن من آذار، وقالت: "نتحضر لسلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة "لا للاحتلال والإبادة، معًا نحمي المرأة والحياة".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- نوه السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي الكردي – السوري وعضو أحزاب الوحدة الوطنية الكردية صالح كدو، إلى أن العوائق التي يضعها المجلس الوطني الكردي في سوريا ماهي إلا حجج تعرقل سير المباحثات، مؤكداً بأن "فتح دفاتر اللوم لن يصب في مصلحة المجلس الوطني الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- توجهت الأنظار خلال الأيام الماضية، إلى دخول تركيا على خط الأزمة بين السودان وأثيوبيا، دعمًا للأخيرة، والتي على ما يبدو تعمل على تصعيد التوتر بين الطرفين، فما هي طبيعة العلاقات بين تركيا وأثيوبيا، وما هي الأهداف التركية من ذلك؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- تشهد مدينة قامشلو في إقليم الجزيرة توسعًا غير مسبوق في البناء والمساكن العشوائية، إلى جانب ردود فعل تطالب بتنظيم الأمر والحد من الإنشاءات المخالفة لمعايير وشروط البناء، وبدروه بيّن الرئيس المشترك لبلدية الشعب أنهم اتخذوا قرارات للحد من ظاهرة البناء العشوائي ومراقبة التجاوزات. (مرفق بالصور والفيديو).

- تزامنًا مع البدء بموسم الاعتناء بالأشجار عامة والفستق الحلبي خاصة، يذهب البعض من الأهالي إلى قطع بعض أنواع الأشجار، وتبديلها بالفستق الحلبي وتزداد الحاجة إلى مادة المازوت. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA