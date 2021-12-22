مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-12-2021

ـ لليوم الـ79 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج الرياضيون في مدينة كوباني انطلاقا من مركز هيئة الرياضة والشباب في مظاهرة للتنديد بالهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على المنطقة واستهداف المدنيين، وذلك في الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تقيم لجنة البلديان وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو اجتماعها السنوي في مركز آرام ديكران في مدينة رميلان الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

قال الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، كرديار دريعي "إنّ مقاومة قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرّة ستار (YJA-STAR) هي مقاومةٌ مقدسةٌ، وأنّ وجودهما يشكل حمايةً لجميع المكتسبات الكردستانية. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعهدت القيادية في مجلس تل تمر العسكري، زيلان تل تمر، بحماية أهالي المنطقة، وقالت: "لقد رفعنا الجاهزية لمواجهة أي هجوم، ولن نسمح أن ينهب المحتلون أرضنا وممتلكات شعبنا وتهجيره".(مرفق بالصور والفيديو).

شهد العام 2021 أحداثاً بارزة في شمال وشرق سوريا، يلخص التقرير التالي أهم الصور التي التقطها مراسلو وكالتنا خلال عام في مناطق مختلفة. (مرفق بالصور والفيديو).

يسعى المستلهمون من فلسفة القائد أوجلان وفكره الحر إلى كسر العزلة المفروضة عليه من قبل دولة الاحتلال التركي بشتى الطرق، سواء عبر الفعاليات التي يطلقونها في أنحاء العالم، أو بخروجهم إلى الساحات لإيصال صوتهم للعالم وإيقاظ ضمير البشرية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد طلعت يونس أن الهجوم التركي الأخير على مناطق ناحية زركان استمرار لهجمات الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا. وحمّل القوى الضامنة تداعيات هذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

بانوراما

خلال عام 2021 طغى على المشهد السوري عمليات القصف المتبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في الشمال الغربي، وسيطرة دمشق على الجنوب بضغط روسي، إلى جانب ازدياد وتيرة القصف الإسرائيلي لأهداف إيرانية، فيما تعمقت الأزمة الاقتصادية أكثر فأكثر وزاد فيروس كورونا الوضع سوءا. (مرفق بالصور).

حوار

أكد الكاتب السياسي السوري المهندس محمد عيسى، أن الدولة التركية ترفض رفع العزلة عن القائد أوجلان لأنها تعرف أكثر من غيرها ماذا تعني حرية أوجلان للشعوب المضطهدة في المنطقة، وأشار إلى أن حزب العمال الكردستاني يعتمد برنامجًا ديمقراطيًا يدعو للإخاء والسلم بين كافة المكونات وهذا حق ضمنته كل الشرائع وبالتالي ﻻ يوجد أي مبرر لاعتبار نضاله إرهابًا على الاطلاق. (مرفق بالصور).

تحليل

انهار النظام القضائي للدولة التركية منذ فترة، ونحن الآن أمام تركيا التي لا تؤمن بالعدالة، وتزداد فيها معاناة أولئك الذين يطالبون بحقوقهم. ومن أكثر الأماكن التي تنعدم فيها العدالة هي السجون بلا شك. إذ لم يعد هناك فرق بين ظروف السجن الآن وظروف وأحكام فترة انقلاب 12 أيلول الفاشي. هناك الآن المزيد من المضايقات الوحشية والمنهجية في أروقة السجون. (مرفق بالصور).

العالم

لم يبق سوى يومين على الموعد المقرر فيه إجراء الانتخابات الليبية، ومع ذلك لم يتم تأكيد إجرائها أو تأجيلها، كما أنه لم تتوضح إلى الآن خريطة وطبيعة المرشحين، فما هي معوقات إجراءها والسيناريوهات المحتملة؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

انتهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من إعادة تأهيل وترميم محطة كهرباء ناحية الدرباسية في الحسكة شمال وشرق سوريا، بكلفة وصلت إلى 291 ألف دولار امريكي، بعد جهود استمرت لمدة 4 أشهر متواصلة من عمل مؤسساتها المعنية. (مرفق بالصور والفيديو).

ولد مشروع الخضروات الفصلية العائد للجنة اقتصاد المرأة في ناحية تربه سبيه، بعد نجاحه في زراعة البطاطا ذات القيمة الغذائية العالية، دافعاً للاستمرار في زيادة المساحات الزراعية وتطوير عملية إنتاج المادة بما يلائم طبيعة المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA