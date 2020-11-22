مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ينظم مركز الرقة للثقافة والفنون بالتنسيق مع لجنة التربية والتعليم، احتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي، في مركز الثقافة والفنون في مدينة الرقة، الساعة 12.00 (مرفق الصور والفيديو).

وضع الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة كرديار دريعي، زيارة المجلس الوطني الكردي(ENKS) لتركيا في خانة العداء لجهود توحيد الكرد. (مرفق الصور والفيديو).

قال جرحى الحرب في الرقة إنهم مستمرون في مقاومتهم رغم الإصابات التي تعرضوا لها، وأشاروا إلى أن هدفهم من الانضمام إلى القوات العسكرية كان حماية الوطن، وما زالوا يسعون خلف هدفهم. (مرفق الصور والفيديو).

المرأة

بمبادرة من مؤتمر ستار ولدعم اقتصاد المرأة في منطقة ديرك، بدأت عضوات المؤتمر بزراعة القمح والخضار الموسمية. (مرفق الصور والفيديو).

العالم

رأى مراقبون أن الغارات التي شنتها إسرائيل، الأسبوع الماضي، على جنوب دمشق عبارة عن رسالة بأن استهداف إيران سيستمر بالرغم من خسارة ترامب، فيما حمل تجاهل بومبيو للمسؤولين الأتراك خلال زيارته لإسطنبول ملامح مرحلة قاتمة لمستقبل العلاقات بين البلدين، في حين تسعى روسيا إلى استنساخ قاعدة طرطوس في السودان.

الشرق الأوسط

رأت الصحفية اللبنانية، أورنيلا سكر، إن الجمهوريين يحسبون ملفاتهم بعكس الديموقراطيين، وأشارت إلى أن بايدن مختلفً عن إدارة ترامب حيال ملفات إسرائيل وتركيا وروسيا وإيران والصين التي هددت النظام العالمي.

مهجّر من أهالي مدينة سري كانيه يوقّع على تعهّد تحت التهديد، تنازل بموجبه عن منزله للاحتلال التركي ومرتزقته بعد عامٍ من التّعذيب في السجون داخل سري كانيه المحتلة، مقابل إطلاق سراحه من سجونهم، وأصبح شاهداً على قتل السجناء، وبيّن أنّ سري كانيه المحتلّة أصبحت "مدينة أشباح".

السياسة

قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، ريهام حجو، إن أردوغان يضع المخططات التي تستهدف الإيزيديين، في حين ينفذها الحزب الديمقراطي الكردستاني "دون خجل"، ولفتت إلى موقف الحكومة العراقية المخزي تجاه الإيزيديين.

المجتمع والحياة

بعد حرمانها من حب وحنان والديها، تواسي زيلان نفسها بحب أصدقائها وأخيها والعاملات في دار الأيتام لها، فيما تحاول العاملات في الدار تعويض ما حرمتهم الحرب منه بما أمكنهن تقديمه. (مرفق الصور والفيديو).

أعادت جامعة كوباني نظام التعليم عن بُعد للمرة الثالثة إلى الواجهة إثر تطبيق حظر للتجوال في مدينة كوباني بسبب انتشار جائحة كورونا. (مرفق الصور والفيديو).

الشبيبة

يشهد واقع الرياضة في شمال وشرق سوريا، نهوضًا وتقدمًا ملحوظًا لزيادة الخبرات بخطوات ذاتية، وفي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، كان لتشكيل فريق خاص بالسيدات لكرة القدم، وإنشاء الملاعب أثر ملموس في تطوير اللعبة. (مرفق الصور والفيديو).

ANHA