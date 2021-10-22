مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-10-2021

-يعقد اليوم الاجتماع الثاني الموسع لجامعات شمال وشرق سوريا في مبنى جامعة روجآفا في مدينة قامشلو، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا و اتحاد الكتاب الكرد حفلة أدبية فنية بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل الشاعر الكردي جكر خوين، وذلك عند ضريح الراحل في مدينة قامشلو الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين إن الهجوم الأخير الذي شنته الطائرة المسيرة التابعة للاحتلال التركي في كوباني تزامن مع الذكرى الرابعة لتحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش ما يوضح بأن الدولة التركية تنتقم لمرتزقة داعش لأنها كانت شريكة داعش وداعمها الأساسي. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد آرام حنا، بأنه بفضل تكاتف مكونات وشعوب المنطقة تم تحرير الرقة التي كان يعتبرها داعش قلعة حصينة له، وأشار إلى أن الهجمات التركية دائماً تهدف إلى إعاقة الحرب على الإرهاب، وأوضح بأنهم يلتمسون جدية من قبل تركيا لتوسيع احتلالها مؤكداً تمسكهم بحقهم المشروع في الدفاع عن النفس. (مرفق بالصور والفيديو).

طالبت المحامية روني عمران المجتمع الدولي بتطبيق المادة الـ 74 من القانون الدولي الإنساني العرفي على دولة الاحتلال التركي التي تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد الكرد، محذرة من أن جرائم الإبادة التي ترتكبها تركيا ستتجاوز الكرد لتشمل كل مكونات المنطقة في حال استمرار الصمت الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

ناشد الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين لشمال وشرق سوريا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوربي، بإعادة فتح معبر تل كوجر لإمداد المنطقة بالمواد الأساسية والإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

أصدر مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو حكماً بالسجن 15 عاماً بحق قاتل شابرين تمو بعد إخفاء والتلاعب بمعالم مسرح الجريمة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الصحفية أمينة حسين أن قرار البرلمان الكتالوني الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جاء تتويجاً للتضحيات التي قدمتها بنات وأبناء روج آفا وشمال وشرق سوريا، ولم تستبعد الصحفية إقدام البرلمان الباسكي على خطوة مماثلة. (مرفق بالصور والفيديو).

"عندما استشهد كوني فخورة بشهادتي كون الوطن أغلى من أرواحنا، فهذا المستقبل الذي كنت ارسمه لنفسي بان احقق حرية كافة النساء المضطهدات" بهذه الكلمات اوصت الشهيدة جيندار والدتها، وتركت بصمتها في جميع المعارك وكانت آخرها مقاومة الكرامة لتثبت جدارة المرأة الكردية في مواجهة أعداء الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

تشير المعطيات على أرض الواقع في شمال وشرق سوريا إلى تصعيدٍ عسكريٍ تركي واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات الإجرامية التي تمارسها ضد المدنيين، على عكس ما تسمى بـ "اتفاق وقف إطلاق النار" التي اتفقت عليها موسكو الصامتة وأنقرة الغير ملتزمة بالاتفاق قبل عامين. (مرفق بالصور).

سياسة

أكد الحقوقي محمد عثمان أن عمل اللجنة الدستورية غير قانوني من وجهة نظر القانون ولا تمثل الشعب السوري بجميع مكوناته بل تمثل أجندات خارجية، وتساءل من انتخب هؤلاء ليمثلونا في المحافل الدولية؟.(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

يعدّ سرطان الثدي المسبّب الرئيس للوفاة بين النساء في غزة، لعدم توفر الأدوية، إثر الحصار الإسرائيلي المستمر على المنطقة. في إطار ذلك، تحاول مبادرات ومؤسسات مهتمة بشؤون النساء زيادة معدلات التوعية بالمرض، وإجراءات الفحص لزيادة فرص الشفاء منه ومنها مبادرة "القافلة الوردية"، في غزة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تتجه الأنظار خلال هذه الفترة، إلى مساعي التقارب السعودي – الإيراني، وتتفاوت نسبة الزخم تجاه هذا الملف الشائك بين تصريحات إيجابية مرةً وسلبيةٍ مرة أخرى من مسؤولي البلدين. فما هي إمكانية حدوث هذا التقارب؟ وما تأثير ذلك على أزمات المنطقة؟(مرفق بالصور).

كردستان

أشار عدد من ذوي الشهداء في مدينة كوباني إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يخون دماء الشهداء، وطالبوا الحزب بالكف عن اتباع نهج الخيانة والعمالة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يسعى مزارعو الخضروات في مقاطعة قامشلو إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الخضار الشتوية في الأسواق بأسعار مناسبة، وبكميات تسد الحاجة، وطالبوا بمزيد من الدعم لتطوير زراعتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تسعى مجموعة من الشبان والشابات لمساعدة المصابين بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الصحية لهم، في مهمة إنسانية اجتماعية أطلقوها لدعم المراكز الصحية وخدمة الأهالي في بلدة الباغوز. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA