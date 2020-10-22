مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-اعترف جواسيس للمخابرات التركية بتخطيطهم لعملية اغتيال السياسيين الكرديين صالح مسلم وآلدار خليل. وتم الكشف عن تفاصيل مخطط الاغتيال خلال الاعترافات التي أدلى بها الجواسيس الذين تم اعتقالهم على يد قوى الأمن الداخلي في مناطق شمال وشرق سوريا. مرفق (بالصور والفيديو).

حوار

-علق أكرم حسو، على الندوات التي يقيمها مسد في شمال وشرق سوريا، وأشار إلى أن الاستماع للآراء غير كافٍ، وأكد أن الأفكار البناءة التي طُرحت فيها يجب أن تترجم عمليًّا في أعمال وأنشطة الإدارة، ولفت إلى أن تجميع أفكار هذه الندوات في مؤتمر وطني شامل يعتبر رسالة وطنية سورية بامتياز للمعارضة المرتهنة لتركيا وللمعارضة الداخلية وللحكومة السورية وداعميها. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-أشارت ممثلة مؤتمر ستار في باشور كردستان ليمان شويش بأن الاتفاقية التي أبرمت بين حكومتي بغداد وهولير تستهدف إرادة الشعب الإيزيدي والمرأة الإيزيدية التي حررت نفسها وشعبها وحافظت على مذهبها ودينها وثقافتها. مرفق (بالصور والفيديو).

-هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ستزور مخيم سري كانيه لتفقد أوضاع المهجرات فيه، الساعة ٩:٣٠، مرفق (بالصور والفيديو).

كردستان

-وصف إيزيديو ناحية الدرباسية الاتفاقية التي أُبرمت بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بـ "مؤامرة" جديدة على شنكال، ونوه أن الشعب الإيزيدي هو الذي يحدد مصيره. مرفق (بالصور والفيديو).

الشبيبة

-حددت هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا موعد انطلاق دوري بطولة كرة القدم في شمال وشرق سوريا تحت شعار "حتمًا سننتصر"، بمشاركة 14 فريقًا رياضيًّا، وذلك خلال اجتماع. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-"بات يصعب على المرء خارج القرية أن يميّز بين الكرديّ والسريانيّ، حيث نعيش معاً في السراء والضراء"، بهذه الكلمات يصف الكرد والسريان التلاحم الاجتماعي فيما بينهم، في قرى ناحية تربه سبيه. مرفق (بالصور والفيديو).

-أعاد جريان مياه الأنهار وتدفق ينابيع المنطقة رونق الحياة إلى قرى منطقة جرح شمال ناحية تربه سبيه، بعد أعوام من الجفاف، لقلة الأمطار واتباع تركيا سياسية قطع المياه تجاه شمال وشرق سوريا. مرفق (بالصور والفيديو).

-بدأت لجنة الخدمات في مجلس الشعب بالباغوز بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس دير الزور المدني أعمال إعادة تأهيل محطة مياه الباغوز، وستكون ضمن الخدمة خلال مدة أقصاها 25 يومًا. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA