مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-1-2022

ـ لليوم الـ110 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

في خضم السباق لإنقاذ أرواح المصابين بشظايا القذائف والأسلحة الكيماوية، وتحت صراخهم؛ والأعداد الكبيرة للجرحى على أبواب المشفى، لم يكن على الأطباء سوى التركيز في حركاتهم، لعدم هدر أي فرصة في سبيل الحفاظ على حياة المصابين. (مرفق بالصور والفيديو).

تمر السنوات ولا يندمل الجرح الذي خلفه مغول العصر "دولة الاحتلال التركي" في كل بقعةٍ وطأتها أقدامهم أو جاوروها، إذ لا تزال أحداث مجزرة ترندة وهي واحدةٌ من بين عشرات المجازر في عفرين راسخة في أذهان من عاش تلك الأيام. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا فواز الزوبع رئيس مجلس قبيلة الجبور أهالي المنطقة للتكاتف لإفشال مخططات داعش وداعمه الرئيسي الاحتلال التركي في المنطقة، وأشاد بدور القوات المدافعة وبطولاتهم في حماية المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

كردستان

أوضح الناطق باسم المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، فرزندا منذر، أن إدراج اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" هو استمرار للمؤامرة الدولية على كردستان، وأكد أن إزالة اسمه خطوة لتحقيق العدالة في العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

تقوم القوى التي لم تكتفِ ببناء الحدود، اليوم، بفرض الاستسلام عبر تشديد الحصار. كما قامت المنطقة المحاصرة من جهاتها الأربعة منذ ١٢ عاماً بإفشال أهداف هذه القوى، وعلى الرغم من هذا النضال إلّا أن المحتلين لا يكترثون. (مرفق بالصور والفيديو).

شبّه أعضاء فدراسيون جرحى الحرب رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء بنبش الاحتلال التركي لمزارات الشهداء في عفرين المحتلة، وقالوا: "نبش مزارات الشهداء ورفضْ تسليم جثامين الشهداء أفعال تنتهجها القوى الفاشية".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يشهد العراق أزمة سياسية جديدة تتمثل بالاتفاق على شكل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات العراقية التي كان إجراؤها عسيراً أيضاً، وذلك وسط خلاف بين الأحزاب الشيعية، ما يعني أن المحاصصة تغلغلت إلى داخل كل طائفة بحد ذاتها. (مرفق بالصور).

ANHA