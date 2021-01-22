مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- أكد الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فاروق الماشي، أن الاحتلال التركي لم يجلب للمناطق التي احتلها سوى الجرائم والانتهاكات، وأن الصمت الدولي هو من سانده وزاد من أطماعه التوسعية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد وجيه عشيرة البكارة في دير الزور أنهم في خندق واحد مع قوات سوريا الديمقراطية في مجابهة أي هجوم على شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- تجربة تأسيس جمهورية مهاباد الكردية شرق كردستان، تعتبر محطة تاريخية مشرقة في تاريخ نضال الشعب الكردي من أجل الحرية، كما أن مجمل الأحداث التي سبقت ورافقت مرحلة التأسيس، والأسباب التي أدت إلى سقوطها، مليئة بالدروس والعِبر لأي نضال تحرري كردي لاحق. (مرفق بالصور).

- قال رئيس مجموعة العمل الكردية لحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا (KHRAG) إنهم سوف يناضلون من أجل القائد عبدالله أوجلان كما ناضلوا سابقًا من أجل حريتهم وحرية نيلسون مانديلا، وأضاف: "إن وضع السيد أوجلان أخطر من وضع مانديلا، وعلى الجميع التحرك والضغط على تركيا من أجل إطلاق سراحه".(مرفق بالصور).

الشبيبة

- عبّر أعضاء وإداريون في حركة الشبيبة الثورية بمدينة منبج عن رفضهم للسياسات التركية المتبعة في المنطقة، مؤكدين أنهم سيقفون صفًّا واحدًا ضد هجماتها، وحذروا الشبيبة من التأثر بسياسات الحرب الخاصة التي تقودها تركيا لاستغلال شباب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

أثارت وسائل إعلام مقربة من الحزب الحاكم في تركيا موضوع المنازل المبنية من الطوب في إدلب، ونشرت مواد إعلامية مصورة حول الموضوع، حيث يظهر أصحاب المشروع وهم يتباهون بـ "خدماتهم". طبعاً لا يخفى أن مهندسة بناء مدينة الطوب هي رئيسة وزراء ألمانيا آنجيلا ميركل. (مرفق بالصور).

ملفّ

- تمكنت وكالتنا من توثيق الأرقام على مدى أسابيع من العدوان التركي ومقاومة قوات سوريا الديمقراطية على طول 20 كم من خطوط التّماس التي شهدت عمليات القصف والاشتباكات، استنادًا إلى المعلومات الرسمية من قياديين عسكريين وإداريين في الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- تشهد معظم المناطق السورية أزمة انقطاع مادة البنزين الذي يستمر سعره في الارتفاع، وسط اتخاذ الحكومة قانون قيصر تبريرًا لتضليل الشعب، فيما يقول الشارع السوري إن الوضع الاقتصادي بات "لا يُحتمل". (مرفق بالصور).

- بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج الخضار في غير مواسمها، تزرع في ريف مدينة منبج داخل البيوت البلاستيكية الخضار الشتوية كخطوة جديدة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA