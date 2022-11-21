مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21 – 11 – 2022

يشيع أهالي إقليم الجزيرة جثامين شهداء القصف التركي على ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو ومن بينهم مراسل وكالتنا عصام عبد الله، وذلك في مزار الشهيد خبات ديرك، في تمام الساعة الـ11:30.(مرفق بالصور والفيديو)

تشهد مناطق ومدن وبلدات ونواحي شمال وشرق سوريا، فعاليات عدة وإصدار بيانات تنديداً بهجمات الاحتلال التركي وشجب الصمت الدولي حيال الجرائم التركيا بحق المواطنين، وتنظم في مواعيد وساعات مختلفة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي مدينة الطبقة والرقة وريف دير الزور الشرقي، أنهم سيكونون في خندق واحد مع قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن المنطقة بوجه هجمات الإبادة التركية(مرفق بالصور والفيديو).

توقع الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، استمرار الهجمات التركية على المنطقة في حال واصلت القوى الدولية صمتها(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر الرقة أن أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، وأبناء العشائر العربية لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هجمات الإبادة التركية، وقالوا " القوات الامريكية إن لم تقف وقفة جادة معنا عليها الخروج من أراضينا"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، مواصلتهم المقاومة مع شعب المنطقة ضد هجمات الإبادة والاحتلال، داعياً حكومة دمشق للقيام بمسؤولياتها في حماية الأراضي السورية من الهجمات التركية(مرفق بالصور والفيديو).

قال محمد شاهين أن الهجمات التركية لن تتوقف ضد مناطق شمال وشرق سوريا، في سبيل إفراغ المنطقة، مناشداً السكان إلى تدارك ما تسعى إليه تركيا ونواياها الوحشية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA