مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21 – 10 – 2023

قال الحقوقي أنور المشرف إن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تتنافى مع كل القوانين الدولية والشرع الدولي الذي تم سنّه ليعبّر المعتقل عن رأيه بحرية ويضمن حقوقه، كحرية الدفاع عن نفسه والتعبير عن معتقده بحرية. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضحت شخصيات اجتماعية في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة الحسكة أن القائد عبد الله أوجلان هو الملهم والمفكر لكافة الشعوب مؤكدين أنهم على انتفاض دائم حتى نيل حرية القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو)

دعت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة عفرين والشهباء أهالي شمال وشرق سوريا إلى التكاتف والوحدة لمجابهة هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي واستخدام حق الدفاع المشروع في الدفاع عن المنطقة وتحرير ما احتُل منها. (مرفق بالصور والفيديو)

ذكرت الأم هنوف 60 عاماً وهي من المكون العربي إنها هي وعائلتها ملتزمون بفكر القائد عبدالله أوجلان حتى النهاية، وقالت: "سوف أواصل المقاومة في منطقتي وفق أفكار القائد عبدالله أوجلان".

وُصف بالعديد من الألقاب منها "السند"، و"الملجأ"، و"مصدر للمعنويات"، لأنه وازن بين مسؤولية الوطن والعائلة، إنه الشهيد عبد الواحد الأحمد عضو قوات مكافحة المخدرات. (مرفق بالصور والفيديو)

يواصل أهالي مقاطعة قامشلو اعتصامهم في خيمة الاعتصام بيومها الخامس، المتضامنة مع حملة "لحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية" أمام مبنى مفوضية الامم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو، الساعة الـ 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مجلس التدريب في أكاديمة الشهيد اسماعيل الموسى في مدينة منبج ببيان للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان، الساعة 11.30 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية تل تمر و مدينه الحسكة و ناحية تل براك في تظاهرات متفرقة تضامنا مع الحملة العالمية من أجل حرية القائد عبدالله أوجلان، الساعة 12.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم رابطة آل البيت في شمال وشرق سوريا اجتماعاً لتشكيل لجنة رابطة آبو البيت في قامشلو، وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة الـ 15:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم حركة الشبيبة الثورية مظاهرة بالمشاعل تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، تنطلق من ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).