مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي بلدة جزعة التابعة لناحية تل حميس في مسيرة تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة ببيان بمناسبة يوم السلام العالمي، وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو الساعة ١١.٠٠.(مرفق بالصور والفيديو).

-قال الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا، الحقوقي إبراهيم شيخو، إن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تعتبر الخطوة الأساسية لفتح دعاوى بمحكمة الجنايات الدولية، وأشار إلى أن تلك الجرائم لا تشكل سوى 30% من الجرائم المرتكبة بشكل يومي ضد السكان الأصليين لمدينة عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-لا تزال سياسة التتريك في المناطق التي تحتلها تركيا قائمة جارية على قدم وساق، وذلك عبر الأدوات السورية، إذ أبدى الصحفي السوري علي نمر استغرابه من "إطلاق هذه الجماعات تهمة الانفصال على قسد"، مؤكدًا أنه من السهل "معرفة من الخائن لوطنه وشعبه ومن الذي يعلن جهارًا أنه جزء من سوريا".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-يعقد اليوم كونفرانس اقتصاد المرأة على مستوى شمال شرق سوريا في مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تعمل على خدمة أهالي منطقتها من الناحية الطبية "التداوي بالأعشاب" منذ عشرة أعوام، وباتت معروفة بينهم، عيدة الحمد الهلال، الوحيدة التي تقدم العلاج بالأعشاب في المنطقة بدون مقابل. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّدت الرّئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية أفين حج حمو أنّ تقرير لجنة تقصّي الحقائق التابع للأمم المتحدة لم يكن كاملاً، ولم يوثّق كل الانتهاكات وخاصّة بحقّ نساء عفرين، مطالبة بأخذ الإجراءات الحازمة بحقّ الدولة التركية الفاشية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-ما تزال التحليلات مختلفة حول أهداف ونتائج استقالة رئيس حكومة الوفاق اللّيبية فايز السّرّاج من منصبه، حيث يتساءل الجميع حول مصير الاتفاقات التي أبرمها السّرّاج مع تركيّا، وإلى أين تتّجه ليبيا في المرحلة المقبلة؟(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-ينظم كومين السينما آفرين لتابع لهيئة الثقافة والفن البدء بعرض مهرجان ليلون السينمائي الدولي وذلك في مخيمي برخدان وسردم في تمام الساعة 19:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-كشفت اللجنة التحضيرية لفعاليات مهرجان ليلون الدولي برنامج المهرجان وتسلسل الأفلام التي ستعرض خلال فعاليات المهرجان. (مرفق بالصور والفيديو).

-حذرت مديرية السياحة وحماية الآثار في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة من انهيار بعض الأبراج في قلعة جعبر الأثرية القريبة من مدينة الطبقة على بحيرة الفرات، نتيجة الإهمال على مدار السنوات السابقة وخاصة في الفترة التي أعقبت سيطرة المرتزقة على المنطقة وخاصة حقبة احتلال داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري نهاد أحمد إن الشعوب التي أطاحت بحكومات المنطقة لن تتوانى عن الإطاحة بمن يتصرف عكس قضيتها، وشدد على ضرورة أن تكف حكومة إقليم كردستان عن الممارسات التي تقع في خدمة الدول المحتلة لكردستان والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA