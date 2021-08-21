مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21 -8-2021

-ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية بعنوان المثقف وآفاق الحل السياسي في سوريا، وذلك في مجمع شيناف بديرك، في تمام الساعة الـ09:00 صباحًا. (مرفق بالصور والفيديو)

-يخرج أهالي ناحية ديرك في مظاهرة منددة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك من أمام ساحة آزادي في تمام الساعة 09:00 صباحًا. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي قامشلو أن الدفاع عن المنطقة ضد الاحتلال التركي واجب على الجميع، لافتين إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تمثل وجود الشعب ولن تكون وحدها في خنادق الدفاع عن شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي ناحية الدرباسية القصف الذي تعرضت له ناحية زركان من قبل الاحتلال التركي وعبروا عن سخطهم من استمرار القصف والهجمات على منازل المدنيين. واكدوا أنهم سيقاومون ضد الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

بعد غربة استمرت 12 عاماً، عاد إلى مسقط رأسه ليغني للشهداء بصفته فناناً، كما استثمر خبراته وأمواله في بناء مشاريع ساهمت في تأمين فرص عمل للعديد من الشباب. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أشارت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات إلى أن الدولة التركية تهدف إلى إبادة الكرد في هجماتها بالدرجة الأولى، وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية، وشددت على ضرورة رفع وتيرة النضال ضد الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر مهجرو عفرين وأهالي حي الشيخ مقصود الهجومين المتوالين اللذين شنهما الاحتلال التركي على شنكال، مؤكدين أن الأخير يحاول إتمام مخطط الإبادة الذي لم يستطع داعش إتمامه، ودعوا إلى محاسبة تركيا على جرائمها. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

بالنظر إلى التصريحات التي تصدر من مصطفى الكاظمي نرى بأنها بمثابة تهديد لأبناء المجتمع الايزيدي، حيث يؤكد وبشكل غير مباشر أنه لم يتم تطبيق بنود الاتفاقية المبرمة بينه وبين الديمقراطي الكردستاني فأن الهجمات التركية لن تتوقف.

ملف

تتجه الأنظار إلى أفغانستان التي أحكمت حركة طالبان السيطرة عليها بعد 20 عاماً من الحرب مع الولايات المتحدة الأميركية. فإلى أين تتجه التطورات وما هي تداعيات ذلك على العالم؟

المرأة

طالبت عضوات في تنظيمات نسائية بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الدولة التركية على جرائمها بحق النساء وكان آخرها اغتصاب شابة طفلة من قبل حرس الحدود التركي على الحدود السياسية بين روج آفا وشمال كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

بدا أن الأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة سعودية بحق ممثل حركة "حماس" السابق في المملكة، محمد الخضري، وعدد آخر من النشطاء الفلسطينيين بتهمة "جمع التبرعات" تحولًا غير متوقع في العلاقة بينهما، ما يطرح تساؤلات وفرضيات حول مستقبل علاقتهما. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA