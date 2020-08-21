مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يزداد الضغط على الوسائل الإعلامية والصحفيين في باشور كردستان من قبل سلطات الإقليم، وذلك من خلال تقييد الحريات وانتهاك حقوق الإعلاميين عبر اعتقالهم أو نفيهم وتهديد حياتهم، وخصوصاً من يحاول فتح ملف الفساد أو يقترب من الأمور المتعلقة بوجود الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أهالي قرية طويسان التابعة لناحية عين عيسى أن قصف الاحتلال التركي ومرتزقته المستمر على قراهم تسبب لأطفالهم بأمراض نتيجة خوفهم من أصواتها. (مرفق بالصور والفيديو).

-روت أم عفرينية خرجت منذ قرابة الأسبوع من مقاطعة عفرين المحتلة بعد وفاة زوجها (ع إ) البالغ 35 عاماً إثر التّعذيب الذي تعرّض له في معتقلات الاحتلال التركيّ ومرتزقته، تفاصيل الجرائم والانتهاكات التي تجري داخل عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أدان الباحث السياسي وعضو اتحاد المثقفين بالرقة عبد الرحمن العيسى الحملة الإعلامية العنيفة التي تمارسها وسائل إعلام الحكومة السورية للنيل من مشروع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، واعتبر أن مثل هذه الحملات لا تصب في صالح حل الأزمة السورية الذي لا تريد حكومة دمشق أن تقترب منهُ. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-وصفت مقاتلة عربية في صفوف وحدات حماية المرأة ثورة روج آفا بتغير في وجهة نظر العالم، وقالت " أبهرتني ثورة الحرية "، ووجهت نداء إلى كافة النساء بالنضال لتحريرهن من كل أشكال السلطة والاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عدد من أهالي مقاطعة كوباني أن الانتحار والقتل حرب نفسية تتعرض لها المرأة في كوباني، وأشاروا إلى ازديادها في المجتمع، وتمنوا حل الخلافات بالمناقشة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-كثّفت تركيا وقطر من تحركاتهما على الساحة الليبية، وذلك خلال زيارة لوزيري دفاع البلدين، ما أثار تساؤلات حول أهداف ونتائج هذه الزيارة، حيث كشف سياسيون ليبيون أنها كانت لإعادة هيكلية المرتزقة وتقسيم الثروات الليبية بين الطرفين، وأكدوا أن الحل السياسي بات في مرحلة العدم والأمور قد تكون متجهة إلى مواجهة كبيرة ومباشرة.

المجتمع والحياة

-جهز الهلال الأحمر الكردي في مقاطعة الشهباء مشفى خاص لمصابي فيروس كورونا، يضم أقسامًا طبية مختلفة وكادرًا طبيًّا متخصصًّا للتعامل مع الحالات المصابة. (مرفق بالصور والفيديو).

-لا تزال الحكومة السورية تمارس سياسة الضغط والحصار على أهالي عفرين المهجرين إلى مقاطعة الشهباء، بينما ترفض حواجزها فحص المارين إلى المقاطعة والتأكد من عدك إصابتهم بفيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

-يسعى مشغل خياطة ديرك التابع لمكتب المرأة في بلدية الشعب في ديرك، إلى تأمين حاجة المنطقة من الكمامات، في ظل انتشار فيروس في المنطقة، فيما يلتزم أهالي المدينة بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA