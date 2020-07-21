مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي مدينة الحسكة عدد من الشهداء إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد دجوار، الساعة 17:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-قال خبراء وباحثون أمريكيون إن اعتراف تركيا بتهريب أسرة داعشية من مخيم الهول يؤكد أن العلاقة بين تركيا وداعش وثيقة وقوية، وأشاروا إلى أن ما تقوم به تركيا من أعمال هو أمر خاطئ للغاية، واستهزاء بالاتفاقات الدولية بخصوص دحر الإرهاب، وإلى أنها لا تحترم حلف الناتو.

-في ظلّ الحرب التي أنهكت سوريا منذ حوالي عشر سنوات إلّا أنّ هناك محاولات كانت فعّالة للحفاظ على مجتمع متماسك غير مشتّت يتلقّى تعليمه وتدريبه وثقافته. مرفق (بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار عبد الكريم ساروخان إلى أن رسالة أوجلان حول إحلال السلام في الشرق الأوسط، وحل الخلافات، واضحة في مضمونها، كونه يطالب بإيجاد الحلول وبناء نظام عادل، فيما أوضحت كليستان إبراهيم أن القائد عبد الله أوجلان ذو فكرٍ ديمقراطي مغاير لقوانين الهيمنة الذكورية التي تحكمها دول العالم. مرفق (بالصور والفيديو).

-قال الإداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي بمقاطعة الحسكة إن الاحتلال التركي يسخّر التكنولوجيا في حربه الخاصة ضد شعوب المنطقة، موضحًا أن الأمة الديمقراطية والوعي أساس الوقوف في وجه الحرب الخاصة التركية. مرفق (بالصور والفيديو).

-قال الصحفي نجم الدين سالاز إنّ دولة الاحتلال التركي تشن الهجمات على باشور كردستان بمعرفة الحكومة العراقية، وحكومة العراق تستعد لتدخل واسع ضد الحكم الذاتي للكرد في باشور. مرفق (بالصور).

العالم

-تزداد التناقضات في العلاقة بين روسيا وتركيا، وذلك وسط تشابك للملفات المشتركة بين البلدين في كل من سوريا وليبيا بالإضافة إلى جبهة جديدة في أذربيجان، ففي وقت ترتفع فيه حدة التصعيد في إدلب السورية، تصعّد تركيا باتجاه سرت الليبية، فإلى أين تتجه الأمور؟. مرفق (بالصور والفيديو).

-أكّد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، أنّ حكومة الوفاق فاقدة للشرعية لعدم منحها الثقة من البرلمان، وأصبحت غير شرعية أيضاً عندما باعت البلاد لتركيا والمرتزقة السوريين، وأشار إلى أنّه وبعد تفويض البرلمان المصري للجيش بالقيام بعمليات خارج الحدود لم يعد أمام أردوغان وحكومة الوفاق سوى الرضوخ. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-رفضت نساء وناشطات سياسيات في مدينة حلب وناحية مركدة بمقاطعة الحسكة ممارسات الدولة التركية والنظام الإيراني التي تستهدف المرأة، ودعين كافة النساء إلى تصعيد مقاومتهن ونضالهن ضد النظامين التركي والإيراني. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تشتهرُ منبج بزراعة الخضروات الصّيفيّة بكافّة أنواعها وتحقق بذلك الاكتفاء الذّاتيّ لأهالي المنطقة. مرفق (بالصور والفيديو).

أيام قليلة تفصل العالم الإسلامي عن عيد الأضحى الذي يحتفل بقدومه المسلمون كل عام، لكن غلاء الأسعار الفاحش بشكل عام، وخاصة غلاء أسعار المواشي واللحوم في مناطق شمال وشرق سوريا بات يؤثر بشكل سلبي على استعدادات الأهالي للعيد. مرفق (بالصور والفيديو).

-بطول 11 ألف متر، تعمل إدارة مخيم المحمودلي بالتعاون مع إحدى المنظمات الخدمية العاملة في الطبقة، على تنفيذ مشروع تمديد شبكة مياه للشرب للمخيم الذي يفوق عدد قاطنيه الـ 8 آلاف نازح من مختلف الجغرافية السورية. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA