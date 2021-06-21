مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-6-2021

- يعقد مجلس مقاطعة كري سبي ومجلسها العسكري، اجتماعاً موسعاً لشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة لبحث آخر التطورات في المنطقة والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، في ناحية عين عيسى، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تختتم فعاليات خيمة المقاومة في مدينة كوباني لدعم قوات الكريلا، وذلك بعد أيام من انطلاق فعالياتها في ساحة الشهيد عكيد، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت الناشطة الحقوقية أميمة الشريف أن دفاع حزب العمال الكردستاني ضد المخطط التركي ينم عن وعي وفهم لخطورة ما تريده السلطات التركية من المنطقة، وأكدت أن أهداف تركيا أكبر من القضاء على فصيل أو حزب. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- وصفت نساء مدينة قامشلو اعتقال ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي وشباب روج آفا في باشور كردستان بأنه خلق للفتنة من قبل PDK ، وطالبن بالإفراج عن المعتقلين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- توجهت الأم سعاد مصطفى، والدة الشهيدة هفرين خلف، بالعزاء لعائلة الشهيدة دنيز بويراز، كما وجهت رسالة لوالدتها، قالت فيها "يجب أن يعلموا جيداً أنه إذا فقدنا هفرين أو دنيز، فإن الآلاف من أمثال هفرين ودنيز سوف ينتفضون في وجههم ويدافعون عن حقهم".(مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مؤتمر ستار سلسلة من الاجتماعات في مقاطعة كوباني لاستذكار شهداء مجزرة حلنج في ذكراها السنوية الأولى، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد حكمت حبيب أن اختطاف ممثليهم وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي خطوة تخدم دولة الاحتلال التركي والدول التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة وبشكل خاص في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي خطوة للضغط على المشروع الديمقراطي من قبل حكومة الإقليم. (مرفق بالصور والفيديو).

- اعتبر المعارض السوري فراس قصاص دعوة ما يسمى "الائتلاف" لتركيا باحتلال مناطق سورية موقفاً لم يكن غريباً عن دوره العار في ممارسة الذيلية والرخص والارتزاق لتركيا الذي مارسه في مناسبات كثيرة، وأشار إلى أن التاريخ الوطني سيسجل ذلك للأجيال القادمة، وأكد بأن أعضائه باتوا "أصفاراً على يسار الأرقام الفاعلة لا قيمة لهم ولتصريحاتهم".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة في 21 مايو/أيار الماضي، تشدد إسرائيل الحصار على غزة، بإغلاق المعابر وتقييد مساحة الصيد في بحر غزة. إثر ذلك، عادت لهجة التصعيد إلى المشهد، مما ينذر باحتمالية اندلاع جولة تصعيد بمستوىً أعنف مما سبق. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- بعد أن قام بتقليص عدد ماشيته نتيجة موسم الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة الحصول عليها، يتبادر إلى ذهن البدوي، حميد النزال، فكرة التخلي عن الماشية وتركها في البراري إذا لم يجد حلاً مناسباً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA