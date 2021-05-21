مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-5-2021

- برهن صدور القرار ذي الرقم 123 أن الشعب هو من يدير نفسه بنفسه في شمال وشرق سرويا، وأن الشعب مصدر القرار، وعبّرت الإدارة الذاتية بتحركها ذاك بشكل فعلي أنها جسد النظام الديمقراطي الكومونالي الهادف إلى إيصال المجتمع لحالة امتلاك الإرادة والقرار المستوحاة من مفهوم الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

- حذّر الخبير الاقتصادي علاء الدين فرحان من استغلال بعض ضعاف النفوس لسوء الوضع الاقتصادي من أجل ضرب وإفشال الإدارة الذاتية، وقدّم جملة من المقترحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورأى أن الإدارة الذاتية قادرة على وضع خطط تجنب المنطقة أزمة اقتصادية. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب اتّحاد المثقفين في الطبقة، المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا لما حققته من نجاحات وإيجابيات للمنطقة، كما أنّها النموذج الأمثل للحلّ في سوريا وإنهاء الصراع القائم على السلطة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تقول منظمة حظر الأسلحة بأنه يعيش ٩٨% من سكان المعمورة تحت حماية الاتفاقية، وبأنه تم التحقق من تدمير ٩٨% من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الحائزة. ولكن الأهم هنا هل الكرد هم 2% المتبقين خارج حماية الاتفاقية؟ وهل الدولة تركيا من ضمن الدول التي تشكل 2 % من التي لم يتم تدمير مخزونها الكيميائي؟. (مرفق بالصور).

- منذ أشهر ومنطقة شنكال في باشور كردستان تشهد مقاومة شعبية قوية اتجاه كافة المخططات والاتفاقات التي تحاك ضدها، فهل ستنتصر إرادة الشعب وتفشل كافة المخططات الاحتلالية عليها أم لا؟(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- حذر أحد أعضاء المؤتمر الوطني الكردستاني KNK في روج آفا من تداعيات نقل المرتزقة إلى مناطق الدفاع المشروع لقتال قوات الدفاع الشعبي، موضحًا أن ذلك جاء خوفًا من ردود الفعل الشعبية بعد الخسائر البشرية التي مُني بها الجيش التركي في غاري. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد السياسي السوري سمير عزام أن تركيا تشن هجمات على مناطق الدفاع المشروع بهدف تطبيق الميثاق الملي، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء مفاعيل مؤتمر لوزان عام 2023، وأشار إلى أن جبال قنديل هي العقبة الكبرى أمام المخططات التركية التي تحاك ضد العراق والمنطقة بشكل عام. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ترى ناشطات في مناطق شمال وشرق سوريا أن أفكار القائد عبدالله أوجلان الخاصة بتحرر المرأة، فتحت آفاقًا جديدة أم النساء للمشاركة في مسيرة الثورة وبناء المجتمع الديمقراطي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية تحركات دبلوماسية متعددة الأوجه؛ مفاوضات مصرية - تركية وأخرى سعودية – إيرانية، فهل انتهت سنوات الخلاف أم أن الحديث عن عودة العلاقات لا يزال مبكرًا؟(مرفق بالصور).

الشبيبة

- تنظم لجنة الشباب والرياضة واتحاد الفروسية في قامشلو مهرجان سباق الخيول العربية الأصيلة في قرية الزهراء بريف تل حميس، الساعة 7:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- أعلن شبيبة حلب دعمهم لمقاومة قوات الدفاع الشعبي ضد جيش الاحتلال التركي، وقالوا تركيا تريد إبادة الشعب الكردي وعلينا الوقوف في وجهها. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- تختتم فعاليات ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي، في مركز محمد شيخو للثقافة والفنّ بمدينة قامشلو، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

- جسد أهريمان حلم كل عفريني بالعودة إلى عفرين عبر لوحة فنية، حيث عكس صورة الهجرة من على جبل ليلون الواقع جنوب شرق مدينة عفرين المحتلة إلى لوحة تمثل البهجة والفرح بالعودة على الطريق ذاته. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- اعتبر المزارعون في شمال وشرق سوريا أن السعر الذي حددته الإدارة الذاتية لمحصولي القمح والشعير مناسب في ظل الجفاف الذي تشهده المنطقة وسوء الموسم الحالي، وهو سعر لصالح المزارعين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA