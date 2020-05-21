مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

أوضح وجهاء عشيرة البوسالم في ناحية تل حميس بأن الادعاءات الملفقة التي تطلقها بعض الجهات التي تدعي بأنها نخب ثقافية ووجهاء للمنطقة الشرقية، بحق الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، ما هي إلا محاولات لبث الفتن والتفرقة بين الشعبين الكردي والعربي، وتساءلوا :"أين تلك الجرائم التي يتحدثون عنها؟ وأين دلائلهم وبراهينهم؟". (مرفق بالصور والفيديو).

عدّ الرئيس المُشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارود، أن قانون قيصر سيكون الضربة الأقوى التي سيتلقاها الاقتصاد السوري في حال تطبيقه, مطالباً باستبعاد مناطق شمال وشرق سوريا من لوائح تطبيق هذا القانون. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد مثقفون كرد على أهمية توحيد الصف والرؤية الكردية في هذه المرحلة ليتمكنوا من الحصول على حقوقهم المشروعة والوقوف بوجع المؤامرات وسياسات الإبادة التي يتعرضون له، مؤكدين بأن العالم يقبل على نظام سياسي واقتصادي جديد، وحل القضية الكردية هي السبيل لدمقرطة الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب ذوو القاصر عبدو شيخو المجتمع الدولي بالكشف عن صحة ابنهم المختطف من قبل مرتزقة لواء سمرقند التابع للاحتلال التركي، والذي أرسلوه إلى ليبيا في الـ 15 من شهر نيسان الفائت ومحاسبة الاحتلال التركي على ارتكابه جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

بات الوجود المتزايد لتركيا في اليمن المضطربة وخاصة المنطقة الجنوبية منها، وكذلك الدول المحيطة باليمن، يثير المزيد من القلق في الخليج العربي ومصر على حد سواء، وخاصة إن المنطقة التي تركز عليها تركيا تقع في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر. (مرفق بالصور).

سياسة

دعا عضو الهيئة الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD أحمد خوجة، أحزاب كردية لم يسميها إلى تبني نهج كردستاني بعيد عن المصالح الحزبية الضيقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

باركت نساء مقاطعة عفرين ومدينة الرقة حلول عيد الفطر، وتمنين أن يحمل هذا العيد في طياته أمل تحرير المناطق المحتلة والعودة إلى ديارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تعرضت أكثر من 1564 امرأة في المناطق المحتلة للانتهاكات من قبل تركيا خلال عامين ونصف، فيما لم تحاول المنظمات الحقوقية العالمية الخاصة بحماية حقوق المرأة تقصي الحقائق، وحماية النساء في المناطق المحتلة، بل اقتصر ملفها على منظمات نسائية محلية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

كثفت قوات حماية المجتمع (الجوهرية)، التي تلعب دوراً ريادياً في عموم مناطق شمال وشرق سوريا في الحفاظ على امن واستقرار المنطقة، من دورياتها وزيادة نقاط تمركزها في مدينة الحسكة وقراها، للحد من الحرائق مع بدء موسم الحصاد لعام 2020. (مرفق بالصور والفيديو).

خصصت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية 22 صومعة ومركز تخزين بسعة 650 ألف طن, لشراء واستلام 500 ألف طن من محصول القمح ضمن مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

مع بدء حصاد الموسم الزراعي ينصح الأطباء البيطريون مربي المواشي بعدم ترك مواشيهم ترعى كثيراً في الأراضي الزراعية في هذه الفترة، وخاصة التي تتعرض للحرائق، نتيجة الإفراط في تناول السنابل مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض الموسمية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA