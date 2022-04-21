مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-4-2022

يخرج أهالي مدينة قامشلو وريفها في مظاهرة حاشدة استنكارا لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وارتكاب الجرائم في شمال وشرق سوريا، وذلك في مدينة قامشلو الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة ببيان للرأي العام تنديدا بهجمات الاحتلال التركي الأخيرة على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعالية "خيمة المقاومة" في يومها الثاني بساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، تنديداً للهجمات على باشور كردستان ومشاركة حزب الديمقراطي الكردستاني مع جيشالاحتلال في هذه الهجمات على قوات الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج قاطني مخيمي واشو كاني وسري كانيه، في مدينة الحسكة، المخصصين للمهجرين قسرا عن منطقة سري كانية المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في مظاهرة منددة بهجوم الإبادة المشترك الذي تشنه دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي مجلس عوائل الشهداء بمشاركة أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، تنديدا بهجوم الإبادة المشتركة لدولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي على مناطق الدفاع المشروع، وتصعيد هجماتها على شمال وشرق سوريا، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

واجهت شعوب العالم حصارات مختلفة عبر التاريخ، غيّرت مصيرها بعدما فشل أعداؤها احتلال مدنها، فمنذ 10 سنوات وشمال وشرق سوريا في مرمى الحصار والتجويع والعطش إلى جانب القصف والقتل اليومي الذي تسببه قذائف الاحتلال التركي، لكن سكان هذه المناطق لم يرضخوا ويستسلموا لهذه السياسات. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر أهالي مدينة كوباني عن دعمهم لسكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب حيث يتعرضون لحصار من قبل حكومة دمشق، وأكدوا استعدادهم لفعل ما بوسعهم لمساندة المحاصرين. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكد المعارض السوري، فراس قصاص، أن تركيا تستهدف القيم التي تسعى الأوجلانية لغرسها في ثقافة المنطقة والتي ترفض العنصرية وتكره الحرب، وأشار إلى أن موقف هولير لا يمكن فهمه إلا في إطار الخضوع للهيمنة التركية، ودعا مكونات المنطقة لمساندة الأوجلانية والأمة الديمقراطية في مواجهة أعداء الإنسان والكرامة. (مرفق بالصور).

قال الصحفي نهاد كايا إن "الحرب آتية شئنا أم أبينا، ستطرق أبوابنا ولا يستطيع أي كردي أن يبتعد عنها، وهدفها هم الكرد الآن، والكرد في الحرب العالمية الثالثة إما سيحرزون نجاحاً واعترافاً ويخرجون منها منتصرين أو يبادوا، ولا خيار آخر لديهم".(مرفق بالصور).

المرأة

أرجعت المحامية والناشطة المدنية في جنوب كردستان، جرو شواني، ارتفاع عدد جرائم قتل النساء في باشور إلى عدة أسباب، من بينها؛ عدم تطبيق القوانين الرادعة للعنف ضد المرأة، والعقلية الذكورية السائدة في المجتمع، وحيازة الأسلحة بطرقة غير مشروعة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت أمهات من عفرين وقوفهن إلى جانب الكريلا في مقاومتها ضد الاحتلال التركي وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقلن "الكريلا ستبقى وسيفنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وتموت الخيانة".(مرفق بالصور والفيديو).

أعربت نساء من مختلف المكونات في مدينة منبج عن تضامنهم مع قوات الكريلا ضد هجمات دولة الاحتلال التركية على مناطق الدفاع المشروع، معتبرات تواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي أكبر عداء للكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكد شيوخ ووجهاء عشائر بريف دير الزور الشرقي على دعمهم لمقاومة الكريلا بوجه هجمات الإبادة المشتركة التي تشنها تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، لافتين إلى أن تركيا خطر على العرب والأرمن والكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

رغبة منه في استمرار الرسالة التي أسس الأمير مقداد بدرخان صحيفة كردستان من أجلها، يعتزم صحفي مصري إصدار مجلة ثقافية بالاسم نفسه من قلب العاصمة المصرية القاهرة، بحيث تساهم في نشر وتعريف حقيقة الشعب الكردي وقضيته للشعب المصري والعربي بشكل عام. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

توقّع رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، محمد فتحي الشريف، أن يتم تمكين حكومة فتحي باشاغا وأن تخرج حكومة عبد الحميد الدبيبة من المشهد بشكل عاجل وسريع، كما كشف عن مخطط أميركي لتنصيب رئيس مؤقت. (مرفق بالصور).

ANHA