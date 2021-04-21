مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-4-2021

- شدد الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في مجلس دير الزور المدني، محمد جبر على ضرورة توازي الحملات الأمنية ضد خلايا داعش مع حملات توعوية ونشاطات خدمية من أجل إلحاق الهزيمة النهائية بالمرتزقة الذين فقدوا السيطرة الجغرافية في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- كثفت هيئة البلديات لإقليم عفرين إجراءاتها الوقائية من فيروس كورونا ضمن مقاطعة الشهباء للحد من انتشار الموجة الثالثة. (مرفق بالصور والفيديو).

- كشف الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا أن الحظر الكلّي المطبق في المنطقة ساهم في انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما انتشر الفيروس التاجي بشكل سريع بين الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- وصف سياسيون ومثقفون من ناحية الدرباسية استهداف الاحتلال التركي للمنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان في كوباني بداية دخوله إلى سوريا 1979 ؛ بأنه استمرار للمؤامرة، كونه نقطة البداية لنشر فكر الأمة الديمقراطية الذي تحوّل إلى واقع معاش في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- حذّر نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، جوزيف لحدو، من حصول كارثة تهدد حياة مليون نسمة في مقاطعة الحسكة عقب معاودة تركيا قطع المياه في المقاطعة التي تحوي مئات الآلاف من المُهجّرين جراء الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- لا يتوقع اللبنانيون التوصّل إلى أي مسار عملي بعد انتهاء مشاورات موسكو مع طرفي أزمة تأليف الحكومة اللبنانية، رغم الأجواء "الإيجابية" في الداخل وصولًا إلى موسكو وباريس وسائر الدول المهتمة بالملف اللبناني. (مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- بهدف الحفاظ على الثقافة الأصيلة والتراث والفن الكردي في مناطق قرى كوجرات، افتتحت مؤسسة باركين خيمتها الثقافية، ويأمل القائمون على المؤسسة أن تكون هذه الخطوة بمثابة قاعدة للانطلاق نحو تأسيس جبهة ثقافية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- لم يتوقّف عشق الشاب العفريني شيار حنان لزراعة الأشجار عند حدّ العناية بها داخل محلّه، بل حوّل الزراعة إلى عمل يومي يمارسه عن حب، فبدأ بمبادرة زراعة الأشجار في شوارع حي الشيخ مقصود لتكون مزينة وجميلة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تسهم الخطة الاستراتيجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتخزين محصول القمح في الحد من كارثة إنسانية كانت ستحل بالمنطقة، في ظل تلف المحصول الزراعي البعلي خلال الموسم الحالي، نتيجة شح الأمطار والجفاف. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA