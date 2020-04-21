مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تباشر هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الفرات توزيع المساعدات على العوائل المحتاجة، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ تدلي حركة الثقافة والفن الديمقراطي واتحاد فناني إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام بصدد التطورات الحاصلة في باشور كردستان، الساعة الـ 12.00. أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

-ربط قيادي في قوات سوريا الديمقراطية في جبهات ناحية عين عيسى، الحشود التركية وهجمات الخلايا النائمة للمجموعات المرتزقة بالتحضير لهجوم واسع على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-رغم قلة الإمكانات وتخاذل منظمة الصحة العالمية عن تقديم الدعم الصحي لـ 5 مليون سوري، والإجراءات اللا مسؤولة التي تتبعها سلطات الحكومة السورية، تمكنت الإدارة الذاتية وبالتعاون الشعبي معها من منع ظهور فيروس كورونا في المنطقة حتى الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-انطلاقة الصحافة الكردية كانت في الـ 22 من نيسان عام 1898 عبر طباعة صحيفة كردستان في العاصمة المصرية القاهرة، خلال 122 عاماً تعرضت الصحافة الكردية للكثير من الضغوط والتعديات من قبل القوى المحتلة، لكن الصحافة الكردية ازدهرت يوماً بعد يوم رغم كل تلك الضغوط وأصبحت قادرة على الوصول إلى العالم أجمع عبر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. (مرفق بالصور).

سياسة

-شدد ملا نواف على ضرورة تحرير الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه من القيود التركية، ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى لاتحاد مع باقي الأحزاب الكردية والشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وحصده أرواح مئات الآلاف، تمتاز قرية "JIN WAR" بنظام حماية خاص بها، موجود قبل ظهور هذه الجائحة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن القاطنات يتخذن كافة الاحتياطات اللازمة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA