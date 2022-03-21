مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-3-2022

-يحتفل اليوم الأهالي في كافة مناطق شمال شرق سوريا بأعياد نوروز 2022، تحت شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز 2022 نوروز حرية القائد آبو" عبر احتفالات تقام في غالبية المدن والنواحي الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

لحركة الحرية تاريخ طويل من النضال والكفاح يعود إلى نوروز عام 1973، ويعتبر بمثابة الولادة الفكرية، وامتد لأكثر من نصف قرن. تم تدوين تاريخ لا مثيل له. من الانبعاث إلى المقاومة، من الحلم إلى الواقع. تحوّل اليأس إلى أمل. كل شيء أصبح أكثر أهمية مع نوروز. من قطرات قليلة تم تشكيل أنهار غزيرة. نوروز هذا العام هو نتاج البذرة التي زرعت قبل 50 عاماً.

احتفالات يوم أمس في شمال كردستان تظهر أن نوروز هذا العام سيكون مختلفاً عن باقي السنوات. في جميع احتفالات نوروز تمت المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان، والمقاومة كانت هي الشعار الأساسي للاحتفالات.

سياسة

مع الاستعداد لانعقاد جولتها السابعة، عاد الحديث مجدداً لما تسمى اللجنة الدستورية التي فشلت جولاتها السابقة في تحقيق أي تقدم، إذ رأى حكمت حبيب أن "مسار هذه اللجنة مبني على مصالح قوى إقليمية وسط موقف دولي خجول"، محذراً من خطورة فرض أي دستور على السوريين، وأكد بأن هذه اللجنة لا تعني لهم شيئاً، ومستمرون في "بناء نظام ديمقراطي لا مركزي".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA