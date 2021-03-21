مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-3-2021

-يحتفل اليوم عموم مناطق روجآفا وشمال وشرق سوريا بأعياد نوروز (مرفق بالصور والفيديو).

-قال أهالي ناحية الدرباسية إنّ نار نوروز هي النّصر بالنسبة للشّعب الكردي، وأنّهم سيحتفلون بنوروز هذا العالم بروح انتصار الكريلا في غاري. (مرفق بالصور والفيديو).

بانوراما

-قالت تقارير إن تداعيات الأزمة المعيشية والاقتصادية باتت واضحة على أشكال المارّين في شوارع العاصمة السورية دمشق وعموم مناطق حكومة دمشق، فيما تنتظر كل من مصر والسعودية أفعالًا لا أقوالًا من تركيا، في حين دخلت روسيا على خط الأزمة اللبنانية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال عدد من أهالي مدينة قامشلو إن هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على عين عيسى تأتي ضمن المخطط التوسعي العثماني، وذلك بقطع كامل الطريق الدولي، مؤكدين أن الدور الروسي لا يسمن ولا يغني من جوع. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA