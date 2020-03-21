مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضحت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا إلى أن اكتشافهم "لاختبار سريع لفيروس كورونا" هو ملك للإنسانية جمعاء، وأبدت استعداها لدعم أي دولة في العالم ترغب بالحصول على الاختبار. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة أن آراء القائد آبو أبعدت منطقة شمال وشرق سوريا عن الفتن التي كانت تحاول الدول الرأسمالية والقوموية نشرها، موضحاً إنها الحل لكافة شعوب الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-يحتفل الكرد في مختلف أنحاء العالم بعيد نوروز في الـ 21 من آذار كل عام، إذ يعدّ عيداً قومياً وإشارةً إلى انتفاض الكرد في وجه أعداءهم وهزيمتهم. (مرفق بالصور).

-أول عملية إنزال جوي لقوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة الطبقة، كانت بداية طريق فرض الحصار على ما تسمى بـ"عاصمة الخلافة" مدينة الرقة؛ 50 يوماً كانت كافية للمقاتلين بأن يكتبوا ميلاداً جديداً لـ "حسناء الفرات"، ونهاية أحلام قوى كانت طامعة بها. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-تزدان الأشجار بأجمل أثوابها، وتتفتح الأزهار والورود في شهر آذار في مناطق روج آفا وشمال شرق سوريا، مبشرة بقدوم فصل الربيع، فصل الخير والعطاء. (مرفق بالصور).

ANHA