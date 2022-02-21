مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-2-2022

تفتتح هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة معهد إعداد المعلمين في مدينة قامشلو وذلك تحت شعار "بدون العلم لن يتقدم أحد وتزداد معه الآلام والأوجاع" وذلك في حي الأربوية الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم مؤسسة اللغة الكردية في قامشلو ندوة بمناسبة حلول يوم اللغة الأم، وذلك تحت عنوان "إلى أي حد وصل مستوى اللغة الكردية في روجآفا" وذلك في مركز المؤسسة بمدينة قامشلو الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, رجب المشرف، أن التعليم باللغة الأم من أولوياتهم، مشيراً إلى أن حكومة دمشق منعت الشعب الكردي من التعلم بلغته الأم؛ لأنها تنكر وجود المكونات الأخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا أهالي مدينة كوباني شعب المنطقة إلى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه المرحلة الحساسة؛ لأن هناك العديد من الجهات، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، تحاول إفشال ثورتنا، وكسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا، ولهذا علينا التمسك بأرضنا، ومساندة قواتنا في الخنادق".(مرفق بالصور والفيديو).

كشف الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، حصيلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق السكان الأصليين في مقاطعة عفرين المحتلة منذ بداية عام 2022. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي سلسلة من الاجتماعات الشعبية في قرى غرب مدينة كوباني وذلك لشرح التطورات السياسية التي تعيشها المنطقة، وذلك في الساعة ١٢:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

تقام في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني مراسم تشييع لشهيدين من قوات سوريا الديمقراطية وذلك في الساعة ١٢:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

شددت عضوات منسقية مؤتمر ستار في ناحية شيران بكوباني على أن حزب العمال الكردستاني PKK حزب إنساني يسعى إلى تخليص الشعوب المضطهدة من الظلم، لذا يجب إزالة اسمه من "قائمة الإرهاب" لما له من تاريخ إنساني منذ تأسيسه. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

بالتزامن مع الذكرى السنوية لوفاة الشاعر والمترجم الكردي هجار موكرياني تحدث أصدقاء الشاعر عن سيرة حياته ومسيرته الأدبية والسياسية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الإداري في مؤسسة اللغة الكردية(SZK)، فرهاد موسى، أن الدماغ الذي يتلقى تدريب اللغة الأم يرتبط أكثر بثقافة وأخلاق مجتمعه. وقال:" إن إعطاء الدروس الكردية بضع ساعات في شمال كردستان غير كافٍ، وإنما يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة التعليم." (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

إن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح ممثل له لرئاسة العراق ليس إلا إمعاناً في سياسة الأنا التي دمرت جنوب كردستان، ويمكننا وصف قرار المحكمة الاتحادية العراقية بصدد هوشيار بأنه إهانة مباشرة للديمقراطي الكردستاني.

ANHA