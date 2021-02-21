مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-2-2021

- بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، تنظّم هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا منتدى حواريّاً في صالة عفرين بمدينة قامشلو، الساعة 09:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يقدم أهالي ناحية تل حميس العزاء لذوي الشهيد مرعي العبد الله في الخيمة المنصوبة في ناحية تل حميس، بينما يقدّم أهالي تل حميس العزاء لذوي الشهيد ثائر الدبو في الخيمة المنصوبة في قرية بكعة بريف تل حميس الشرقي، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تعتبر المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها المفروضين على الشعب السوري من أكثر المناطق السورية رعبًا وأكثرها تجويعًا، لكنها الأولى في إصدار بطاقة تعريف تركية يمنحها مرتزقة الاحتلال للمواطنين. (مرفق بالصور).

كردستان

- يتوجّه مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية NRLS، إلى إحالة جميع التدوينات والمقترحات والرؤى والانتقادات التي وردت إلى ملتقى الخلافات الكردية – الكردية، للجهات ذات العلاقة والأطراف السياسية الكردية في كردستان للاطلاع، فيما غاب المجلس الوطني الكردي عن الملتقى. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تنظّم هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة الدورة السادسة من مهرجان أدب وفن المرأة، تحت شعار "المرأة تجدّد روح الثقافات"، وذلك في الأول والثاني من آذار/ مارس المقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

- اعتبرت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، عذاب عبود، الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا محاولاتٍ لإفشال المشروع الديمقراطي في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك في ظل صمت دولي وروسي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- شهد الأسبوع الماضي اتفاقًا بين دمشق وإسرائيل بوساطة روسية حول تبادل للأسرى، إلا أن تقارير قالت إن هناك مواضيع أمنية وعسكرية تتم مناقشتها، فيما أشار مراقبون إلى أن تركيا هي المستفيد الأكبر من هجمات هولير، بينما تتجه الأنظار إلى مساعي تعزيز التكتل العربي بين مصر والأردن والعراق. (مرفق بالصور).

ملفّ

- فيما تواصل دولة الاحتلال التركي شن الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا وترتكب المجازر بحق المدنيين العزل في كل منطقة تحتلها، يسود صمت دولي وروسي حيال تلك الهجمات والجرائم، وعلى الرغم من أن الأخيرة تلعب دور الضامن لوقف إطلاق النار، إلا أنها لم تلتزم حتى الآن بواجبها كضامن على وقع استمرار الهجمات التركية. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- بعد ازدياد الحالات المصابة بداء الليشمانيا في ريف الطبقة الشرقي، عمدت لجنة الصحة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة إلى افتتاح عدد من المراكز الصحية الثابتة والمتنقلة في عدد من قرى الريف الشرقي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أطلقت لجنة البلديات والخدمات العامة في مجلس دير الزور المدني إعادة تأهيل منظومة الإنارة لـ 8 كم من شوارع بلدات ريف دير الزور الشرقي، وتستكمل مشروع إعادة تأهيل الإنارة في الشوارع الفرعية لمدينة هجين. (مرفق بالصور).

- شدد وجهاء عشائر ناحية زركان على دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية ومقاومة الاحتلال التركي ومرتزقته، وقال أحدهم "الأعداء اتحدوا ضدنا وعلينا الرد".(مرفق بالصور والفيديو).

- قال معلمون للغة الكردية والعربية والسريانية بأنه بات بإمكانهم التعلم بلغتهم الأم بحرية بعد تشكيل الإدارة الذاتية، مؤكدين على أن اللغة هي التي تبقي الشعوب حية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA