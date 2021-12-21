مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-12-2021

ـ لليوم الـ78 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تدخل فعاليات خيمة الاعتصام المطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية في مدينة كوباني يومها الثالث والأخير وذلك بمشاركة العشرات من أهالي مقاطعة كوباني (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو جثمان الشهيد لزكين عثمان إلى مثواه الأخير، وذلك في مزار الشهيد خبات، الساعة10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد مجلس مقاطعة كوباني اجتماعه السنوي في قاعة لجنة الصلح بمدينة كوباني الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

بين المنتج والمخرج المساعد لفيلم "من أجل الحرية"، أن أسباب منع عرض الفيلم في مهرجان السليمانية الدولي الخامس، هو ضغط سياسي من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي، مؤكداً "لأن مضمون الفيلم يتمحور عن مقاومة الإدارة الذاتية وشعبها وإرادتها، ضد الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكد الكاتب والباحث السياسي أحمد شيخو أن القائد آبو أصبح منظومة متكاملة للحرية والديمقراطية لمعظم الشعوب والإنسانية، واستمرار العزلة بحقه يغلق الطريق أمام أي حل ديمقراطي للقضية الكردية، وكذلك لدمقرطة تركيا والمنطقة ودولها. (مرفق بالصور).

العالم

شهد العالم عام 2021 العديد من الأحداث الهامة، ولكن يبقى الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتصاعد التوتر حول أوكرانيا، وتدهور الاقتصاد التركي والمفاوضات النووية الإيرانية، من أبزر معالم هذا العام. (مرفق بالصور).

في خضم مطالب محلية ودولية بالإعلان عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة التونسية، رسم الرئيس التونسي قيس سعيّد وبشكل منفر خارطة تتمثل بحل الأزمة السياسية فقط، وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، وفي هذا السياق رأى محلل سياسي أن تهميش الوضع الاقتصادي في الخارطة سيحرج سعيّد. (مرفق بالصور).

تحليل

يفقد السجناء حياتهم في سجون الدولة التركية، خاصة في الآونة الأخيرة. غريب كزر وخليل غونيش وعبدالرزاق سويور هم بعض الأمثلة على ذلك. سيكون من الخطأ والتضليل إذا تم اعتبار هذا الأمر طبيعياً وحدثاً اعتياديا، كما أنه سيكون إجحافاً بحق ذاكرتهم الثورية.

كردستان

قال سكرتير حزب اليسار الديمقراطي في سوريا صالح كدو أن الجانب المستفيد من إغلاق المعابر هو عدو الشعب الكردي، "ومن يملك الروح الكردياتية لا يغلقها"، فيما أكد أنه على سلطات الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح إيزيديو حلب بأنه إذا لم يكن الحزب الديمقراطي الكردستاني حليفاً لدولة الاحتلال التركي لما صمت أمام كل تلك الهجمات على قضاء شنكال، وأشاروا إلى أن صمت الحكومة العراقية يشجع الدولة التركية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الإيزيديين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد رئيس المنطقة الشرقية بدير الزور لحزب سوريا المستقبل محمد الزايد أن حكومة دمشق تسعى للالتفاف على إرادة الشعب من خلال الحرب الخاصة والترويج للـ"مصالحات" بعد فشلها العسكري في استرداد المناطق التي أخرجوا منها منذ 10 أعوام. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA