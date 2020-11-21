مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-11-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-وصل تعداد السوريين الذين خرجوا من مخيم الهول شمال وشرق سوريا، بناء على كفالة شيوخ العشائر وقرار الإدارة الذاتية الذي سمح لهم بذلك، إلى 6 آلاف شخص، في حين يستعد 300 سوريًّا آخرين للخروج من المخيم الأسبوع المقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

-عبر الإيزيديون عن رفضهم القاطع للاتفاق الموقع بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص شنكال، واعتبروا الاتفاقية تمهيداً لارتكاب مجزرة أخرى بحق الإيزيديين. (مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي كل من رابطة المرأة المثقفة ،مكتب المرأة في لجنة الادبيات ومكتب المرأة في اتحاد المثقفين بيان مشتركة لرفض الاقتال الكردي الكردي. وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح ممثّل مجلس سوريّا الدّيمقراطيّة في مصر, أنّ زيارة المجلس الوطنيّ الكرديّ إلى تركيّا لا تنسجم مع أشواط ومراحل الحوار الكرديّ ـ الكرديّ, لافتاً إلى أنّ الدّور التركيّ خطير في هذه المرحلة، وطالب المجلس بمراجعة حساباته. (مرفق بالصور والفيديو).

-تجري تغييرات جديدة وأحداث غير مسبوقة على الصعيد السياسي والإعلامي داخل الحكومة السورية تمهّد لتغييرات لمرحلة جديدة، حيث يرى محللون أن المرحلة الحالية داخل الحكومة هي تمهيد لانتخابات رئاسية قادمة في ظل الفشل السياسي والإعلامي الذي تشهده البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت عضوات مجالس المرأة ومؤتمر ستار إن المرأة غير المنظمة عرضة للعنف، وأكدن قائلات "سنحد من العنف ضد المرأة بالتوعية".(مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي في حلب ندوة حول العنف ضد المرأة، وذلك في قاعة الاجتماعات بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، في الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-إن قرب مدرسة قرية "الكوزلية" من خطوط التماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته جعلها معرضة للتهديد والقصف، لكن ذلك لم يمنع الطلبة والكوادر التدريسية من الصمود ومتابعة مسيرتهم الدراسية للحفاظ على مستقبلهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينتظر مربو المواشي من كل عام موعد تكاثر مواشيهم والتي تعتبر من أهم مصادر الدخل لهم، إلا أن الحال مختلف هذا العام في الرقة إذ تعرضت الأغنام لمرض سبّب موت الجنين قبل ولادته في نسبة تشكل خطراً على قطعان الأغنام. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA